Ion Mocioalcă, vicepreședintele CCR, avere de invidiat. Terenuri, case și conturi pline de lei și euro

Vicepreședintele Curții de Conturi, Ion Mocioalcă are un teren intravilan în județul Caraș-Severin, comuna Marga de 9985 metri pătrați. De asemenea, în aceiași localitate are un alt tern intravilan de 6834 metri pătrați. Tot acolo a mai cumpărat un alt teren intravilan de 3156 metri pătrați. În Caransebeș, vicepreședintele CCR a moștenit un teren intravilan de 4863 de metri pătrați.

De asemenea, în Pătulele, Mocioalcă a mai moștenit un alt teren, de această dată agricol de 40903 metri pătrați. Tot acolo a mai primit un teren forestier de 6000 de metri pătrați.

Ne puteți urmări și pe Google News

În Caransebeș, vicepreședintele are un teren intravilan de 1200 de metri pătrați. Și a mai moștenit în localitatea Marga un teren intravilan de 4302 metri pătrați.

Mocioalcă are casă de sute de metri pătrați

Vicepreședintele CCR a moștenit o casă de locuit în Marga de 719 metri pătrați. De asemenea are un spațiu de producție în Caransebeș de 225 de metri pătrați. Mai are un astfel de spațiu și în Marga cu o suprafața de 600 de metri pătrați.

Mocioalcă are și un apartament în Voluntari de 80 de metri pătrați. Tot acolo mai are un imobil de 61 de metri pătrați și un altul de 76 de metri pătrați. De altfel, vicepreședintele a și vândut un apartament pe care a primit suma de 408.243 lei. Șiconturile lui Mocioalcă sunt pline, astfel că are peste 300.000 de lei depozitați în mai multe locuri.

Are dați cu împrumut aproape 1 milion de lei

De asemenea are peste 150.000 de euro în patru conturi. Vicepreședintele CCR are și 13.999 de dolari într-un cont.

Demnitarul are și o sumă consistentă pe care a dat-o împrumut unei persoane fizice, mai exact 976.406 lei. Are de asemenea și datorii, respectiv mai multe credite care însumează peste 130.000 de lei.

Practic le-ar putea acoperi foarte ușor cu banii din conturi. La capitolul venituri apar cele realizate în calitate de senator, respectiv 153.312 lei. Soția lui câștigă din închirierea unor spații comerciale 85.808 de lei și are o pensie de 29100 de lei.