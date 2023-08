Mara Bănică și Vica Blochina s-au întâlnit la locuința fostei asitente de la „Acces Direct”. Cele două s-au plimbat prin biblioteca Oanei, prilej cu care au început să discute despre scandalul dintre Oana Roman și Selly. Mara a fost cea care a deschis acest subiect și a întrebat-o pe Vica Blochina de partea cui se poziționează.

Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a susținut că îl susține categoric pe Selly. Fosta asistentă de la „Acces Direct” a fost total de acord cu Vica Blochina. Mai mult decât atât, Marei Bănică nu îi vine să creadă că Oana Roman l-a criticat pe vlogger.

Vica Blochina a susținut că Oana Roman este „o babă nebună” care l-a criticat pe „cel mai tare puști”. De asemenea, fosta balerină și-ar dori ca fiul ei să fie la fel cum este Selly. Mara Bănică a mai spus că dacă ar fi în locul fiicei lui Petre Roman, nu ar mai putea critica pe nimeni.

„Eu sunt militantă. A pufnit-o, a plesnit-o pe doamna Roman peste ochi și s-a luat de acest puști care e absolut. Este cel mai… Eu mi-aș dori ca și copilul meu să fie…”, a spus Vica Blochina.

„Bă, și eu la fel. Eu am zis asta când l-am cunoscut. În sfârșit, ideea e că nu este vorba despre cât am citit sau nu am citit decât în cercul nostru intim de prieteni, sora noastră, dacă înțelegi ce vreau să spun. În rest, li se rupe oamenilor, crede-mă.”, a continuat Mara Bănică.