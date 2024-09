Monden „Viața lui Chuck” a luat premiul publicului la Festivalul de Film de la Toronto







Câştigătorul surpriză al premiului publicului la ediţia din acest an a Festivalului de Film de la Toronto, este filmul „The Life of Chuck”, cu Tom Hiddleston în rolul principal.

Stehan King o sursă perpetuă de inspirație

„The Life of Chuck”/„Viața lui Chuck” este o adaptare a nuvelei lui Stephen King. Aceasta a obţinut majoritatea voturilor participanţilor la festivalul de Film de la Toronto.

Regizorul Mike Flanagan, ale cărui adaptări anterioare ale lui King includ „Doctor Sleep” şi „Gerald's Game”, a adaptat și nuvela care are ca personaj principal un contabil. El este cunoscut şi pentru serialul de succes de pe Netflix „The Haunting of Hill House”.

„Viața lui Chuck” un elogiu al macabrului

Cu „Viața lui Chuck”, Mike Flanagan face un elogiu al macabrului pentru a explora una dintre sensibilitățile alternative ale lui Stephen King , într-o adaptare care poartă spiritul celei mai optimiste lucrări ale sale.

Lumea pare că se sfârșește și toată lumea îi spune la revedere lui Chuck. Oriunde merge Marty (Chiwetel Ejiofor), nu se poate desprinde de Charles Krantz. (Tom Hiddleston). Fața lui apare pe panouri publicitare, semne la fereastră, chiar și în reclame TV. Ce este atât de special la acest contabil care pare obișnuit ?

Povestea „Viața lui Chuck”, un carusel de sentimente contradictorii

Conexiunea dintre personaje este făcută între fosta soție a lui Marty (Karen Gillan), colega ei, vecinul său și aproape toți ceilalți pe care îi cunosc.

Povestea vieții lui Chuck începe să se desfășoare în fața noastră, întorcându-se la copilăria sa alături de bunicul Albie (Mark Hamill), care îi predă lecții despre contabilitate și îi insuflă o dragoste pentru dans, în timp ce îi ascunde un secret profetic în pod.

„The Life of Chuck”/„Viața lui Chuck” este o sărbătoare ciudată a vieții și a tuturor momentelor care o fac demnă de trăit.