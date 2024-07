Monden Doliu la Hollywood. Actrița din Popeye a murit la 75 de ani







Hollywood. Actrița Shelley Duvall premiată la celebrul festival de film de la Cannes a murit joi, 11 iulie, în Blaco, Texas potrivit unui anunț făcut chiar de partenerul acesteia, Dan Gilroy.

Doliu la Hollywood

Shelley Duvall a murit la vârsta de 75 de ani și suferea de diabet. Actrița a murit din cauza complicațiilor bolii sale. Actrița, care a interpretat-o pe Wendy Torrance în adaptarea cărţii lui Stephen King, avea 75 de ani și suferea de diabet. „Draga, dulcea şi minunata mea parteneră de viaţă şi prietenă ne-a părăsit.

Prea multă suferinţă în ultima vreme, acum e liberă. Zboară departe, frumoasă Shelley!", a declarat Gilroy pentru The Hollywood Reporter. Shelly Duvall a avut o lungă carieră. Regizorul Robert Altman a remarcat-o pentru prima dată în 1970, după care a distribuit-o în șapte filme, printre care și thrillerul „Three Women”, pentru care a primit premiul de interpretare la Festivalul de Film de la Cannes din 1977 și o nominalizare Bafta.

A fost premiată la Festivalul de Film de la Cannes

Superstarul de la Hollywood a mai jucat și în filmul ”Annie Hall” regizat de Woody Allen, în timpul filmărilor l-a întâlnit pe cântărețul Paul Simon, care i-a devenit apoi partener pentru o perioadă de doi ani.

De asemenea, Shelley Duvall a interpretat rolul lui Olive Oyl, partenera lui Popeye, în lungmetrajul regizat de Robert Altman în 1980. A debutat la Hollywood în filmul Brewster McCloud unde a interpretat rolul unui ghid turistic tânăr, după care, în 1971, a primit rolul unei mirese în pelicule „McCabe & Mrs Miller”.

Shelley Duvall, un star la Hollywood

Altman a mai distribuit-o și în alte filme celebre. Shhelley a jucat în pelicule precum „Thieves Like Us”, „Nashville”, „Buffalo Bill and the Indians”. În „3 Women”, Duvall a jucat rolului unei îngrijitoare de spa. Rol pe care criticii de film îl consideră cea mai bună interpretare a ei.