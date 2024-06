International Denzel Washington, unul dintre cei mai bine plătiți artiști de la Hollywood. Ce avere a strâns actorul







De-a lungul anilor, Washington s-a clasat printre cei mai bine plătiți actori. Acesta are câștiguri cumulate care depășesc 150 de milioane de dolari numai din rolurile sale de film. Spre exemplu, în filmul științifico-fantastic Virtuosity, Washington a primit 7,5 milioane de dolari pentru rolul său.

Apoi a câștigat 10 milioane de dolari pentru interpretarea sa din Courage Under Fire. Reprezentarea lui Rubin Carter în Uraganul, un film biografic despre un boxer condamnat pe nedrept, i-a adus încă 10 milioane de dolari. În momentul în care a jucat în Training Day, salariul său a crescut la 12 milioane de dolari.

Actorul nu a câștigat niciodată mai puțin de 10 milioane de dolari

Rolurile sale în thrillerele de acțiune precum Man On Fire și Inside Man i-au adus fiecare câte 20 de milioane de dolari. Actorul a continuat să primească câte 20 de milioane de dolari pentru filme precum The Taking Of Pelham 123 și franciza The Equalizer. Performanța lui Washington în American Gangster (în rolul lui Frank Lucas) i-a adus un venit de 40 de milioane de dolari.

Acesta rămâne unul dintre cele mai mari salarii pentru un singur film din cariera sa. Washington a fost plătit cu 20 de milioane de dolari pentru filmul The Little Things. Actorul este de două ori câștigător al Oscarului. De asemenea, a contribuit semnificativ și în spatele camerei.

Și ca regizor actorul are succes

Așa se face că 13 dintre filmele în care a fost implicat au fost nominalizate la mult râvnitul premiu. Colectiv, aceste proiecte au adunat un total de aproximativ 1,07 miliarde de dolari la box office-ul global. Washington și-a făcut debutul regizoral în 2002 cu Antwone Fisher, o dramă bine primită în care a jucat și el.

Apoi a regizat The Great Debaters, care a încasat 30 de milioane de dolari în întreaga lume. Unul dintre cele mai notabile proiecte regizorale ale Washingtonului a fost filmul Fences din 2016, bazat pe piesa lui August Wilson.