Monden E doliu la Hollywood. Actorul care a făcut toată planeta să râdă a plecat







Doliu în lumea artistică: un actor celebru la Hollywood a murit după o lungă luptă cu o boală misterioasă. Artistul, cunoscut pentru numeroasele sale roluri în producții de renume, a fost comemorat printr-un anunț emoționant făcut de fiica sa.

Un cunoscut actor de la Hollywood, câștigător al premiului Emmy, a murit la 80 de ani

Actorul și comediantul american Martin Mull, renumit pentru rolurile sale în sitcomurile TV "Sabrina, vrăjitoarea adolescentă" și "Roseanne," a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. Mull, care a jucat și în comedia "Clue" din 1985, a murit joi acasă, după o „luptă curajoasă împotriva unei boli îndelungate,” potrivit declarațiilor făcute de fiica sa, Maggie Mull, pe rețelele de socializare.

Într-o postare pe Instagram, fiica actorului a scris că tatăl ei „era cunoscut pentru excelența sa în toate domeniile creative imaginabile și pentru reclamele Red Roof Inn.”

Primul rol important al lui Mull a fost în 1976, când a jucat personajul Garth Gimble în parodia de telenovelă "Mary Hartman, Mary Hartman," care i-a adus și două roluri spin-off, inclusiv în serialul "Fernwood 2 Night." Ulterior, a interpretat rolul colonelului Mustard în comedia neagră "Clue," un film bazat pe jocul de societate cu același nume.

A jucat în numeroase producții la Hollywood

În aceeași perioadă, Mull a început să dea voce reclamelor pentru Red Roof Inn, menționate și de fiica sa în omagiul adus lui. Fanii televiziunii din anii 1990 îl vor recunoaște pe Mull din serialul „Roseanne,” unde a interpretat rolul șefului lui Roseanne, Leon Carp, sau din „Sabrina, vrăjitoarea adolescentă,” unde l-a jucat pe directorul Willard Kraft.

Mull a jucat, de asemenea, în sitcomul satiric apreciat de critici Arrested Development, în rolul detectivului privat ghinionist Gene Parmesan.

A avut apariții ca invitat în numeroase alte emisiuni de televiziune cunoscute, printre care:

The Simpsons

Family Guy

Law and Order: Special Victims Unit

The Golden Girls

și Two and a Half Men

Mull a fost nominalizat la Premiul Primetime Emmy pentru Actor Invitat Remarcabil într-un Serial de Comedie pentru rolul său de patru episoade în satira politică Veep de pe HBO, în 2016.

Și-a început cariera ca autor de cântece

Născut în Chicago, dintr-o actriță și un tâmplar, Mull și-a început cariera în show business ca autor de cântece, devenind cunoscut ca un comediant muzical. La începutul anilor 1970, a cântat în deschiderea concertelor pentru Frank Zappa și Bruce Springsteen. A studiat pictura și a absolvit Rhode Island School of Design în 1965, obținând o diplomă de licență în arte frumoase.

Despre cariera sa de actor la Hollywood, acesta declara în urmă cu unsprezece ani că: „fiecare pictor pe care îl cunosc are o slujbă de zi cu zi. Fie predau arta la vreun colegiu, fie conduc un taxi. S-a întâmplat să am norocul să am o slujbă de zi care este extraordinară și foarte distractivă și care îmi permite să cumpăr o mulțime de vopsea”, a spus el.