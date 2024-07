Monden Doliu la Hollywood. A murit unul dintre cei mai celebri scenariști







Doliu la Hollywood. Robert Towne, celebrul scenarist hollywoodian al filmului cult „Chinatown”, adesea considerat drept unul dintre cele mai bune scenarii de cinema create vreodată, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani.

Towne a murit luni „în pace, la domiciliul său, înconjurat de familia sa iubitoare", a confirmat agenta sa Carri McClure într-un comunicat remis AFP.

„Legendarul scenarist şi regizor Robert Towne a încetat din viaţă în pace, acasă, înconjurat de familia sa iubitoare, luni, 1 iulie 2024. Informaţii privind o ceremonie de celebrare a vieţii vor fi anunţate la o dată ulterioară. Familia Towne ar aprecia confidenţialitatea în această perioadă”, se mai precizează în comunicat.

Robert Towne, câștigător al unui premiu Oscar pentru scenariul filmului „Chinatown”, a fost o figură centrală în mișcarea Noului Hollywood din anii 1970. El s-a remarcat și prin contribuțiile sale la scrierea scenariilor pentru primele două filme din seria „Misiune: Imposibilă”.

Robert Towne a avut o contribuție semnificativă la mai multe filme clasice, chiar dacă uneori numele său nu apare în generic. Printre acestea se numără "Bonnie and Clyde" și "The Godfather". În cazul primului film, el a lucrat în calitate de "consultant creativ" la începutul carierei sale în anii 1960.

În cazul filmului „The Godfather”, Robert Towne a fost menționat pe scenă la Oscaruri de către Francis Ford Coppola, care a primit premiul pentru cel mai bun scenariu. Regizorul i-a adus un omagiu pentru „scena foarte frumoasă dintre Marlon (Brando) și Al Pacino în grădină”. Această mențiune l-a consolidat pe Towne în rândul marilor talente ale Noului Hollywood.

Nominalizat la Oscar pentru scenariu trei ani la rând

În culmea carierei sale, Robert Towne a fost nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu trei ani consecutiv în anii '70, câștigând pentru filmul „Chinatown”. Acest film îi are în roluri principale pe Jack Nicholson în postura unui detectiv particular din anii '30, ale cărui investigații asupra unui soț infidel dezvăluie o rețea de corupție în Los Angeles.

Complexitatea intrigii, dialogurile inteligente și întunecate, precum și temele îndrăznețe ale filmului „Chinatown” au consacrat scenariul său în lumea cinematografică, fiind studiat în școlile de film. Cu toate acestea, regizorul Roman Polanski a ales să încheie filmul cu un final mult mai terifiant decât cel propus inițial de Towne.

Continuarea celebrului film de la Hollywood, "The Two Jakes", în care Jack Nicholson revine atât în calitate de actor, cât și de regizor, a primit recenzii mixte în 1990. Tot în acel an, Robert Towne a colaborat cu Tom Cruise pentru filmul "Days of Thunder".

Echipa s-a reunit din nou pentru filmele "The Firm" și primele două filme din seria "Mission: Impossible", o franciză de acțiune. Ulterior, Robert Towne a fost producător consultant la serialul de televiziune "Mad Men".