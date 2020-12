Pentru Alex Bodi, viața s-a schimbat radical după ce a fost reținut într-un dosar al cărui obiect îl fac proxenetismul, traficul de persoane, șantaj și spălare de bani. Soțul Biancăi Dragușanu a fost nevoit să se integreze în noua realitate, care presupune condiții de arest. El se află după gratii la IPJ Dolj și a resimțit schimbarea bruscă, după ce lăsat în urmă un luxos penthouse, cel mai înalt din București, aflat la etajul 25, achiziționat cu suma de 1,5 milioane de euro.

Neagă orice acuzație formulată

Cătălin Dancu, avocatul lui Alex Bodi, a dat detalii despre starea de afaceri pe care o are clientul său în ultima perioadă, una de coșmar după ce a intrat în atenția procurorilor.

„Este dezamăgit, este frustrat, e o presiune pe umerii lui. Îmi spune: „Cătălin, efectiv, eu nu știu de unde au scos ăștia toată povestea asta în care să fiu pus la un asemenea nivel, atât de jos și să suport asemenea restricții în condițiile în care eu nu am de-a face cu acest dosar. Ultima dată, erau 4 în celulă, acum Dumnezeu știe câți or mai fi sau unde-l mută. La data respectivă, la început, când am vorbit eu cu el stăteau 4”, a afirmat Cătălin Dancu pentru wowobiz.

Avocatul vrea arest la domiciliu

În ceea ce privește condițiile de care beneficiază în arestul preventiv, Alex Bodi nu este privilegiat. „Arestul se face într-o clădire veche, sunt clădirile alea faimoase ale lui Ceaușescu. Acum, mă pun și eu în locul comandantului, de ce trebuie să-i dea lui condiții speciale față de ceilalți. Nu există așa ceva: are aceleași condiții, e într-un arest preventiv, de aia nici nu stă într-un penitenciar”, a mai spus Cătălin Dancu.

Pentru avocat, marea miză este acum să-și plaseze clientul în arest la domiciliu. „Credem că vom schimba această situație cât mai repede. Eu vreau să cred că odată ce o nouă verificare a măsurii arestării preventive va fi pusă în discuție, pe baza înscrisurilor noi, pe baza documentelor din Germania, pe baza faptului că vom aduce dovada că nu are cazier și că omul ăsta nu a făcut vreodată obiectul unei anchete penale, să se reevalueze situația.”