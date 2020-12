Lupta pentru rating a televiziunilor la prezentarea exit-poll-urilor la închiderea urnelor pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie ora 21.00, a fost una acerbă. Pe respectivul segment orar, „profețiile” sociologului Mirel Palada de la România TV au luat fața concurenței, postul de televiziune fiind cel mai vizionat, la o distanță considerabilă față de următorii clasați.

Cu toate că era „arestat la domiciliu” Ciutacu a ținut să fie prin Skype alături de colegi, invitați și telespectatori. Bucuria sa a fost cu atât mai mare cu cât a fost bătut „veșnicul lider de audiență” ProTV.

Pe o rețea de socializare, Ciutacu a ținut să marcheze victoria: „Primul scrutin când am stat acasă și am contribuit de la distanță fix cât mi-a permis contextul, mă înclin public în fața lor. Sunt mândru de ei”.

El a ținut să precizeze că publicul simte și telespectatorii au „întotdeuna dreptate”. Si nu putem sa îl contrazicem.

„Fie că vă place sau nu, alegerile astea au confirmat, dacă mai era nevoie, în industria din care îmi câștig pâinea și care mă interesează, o stare de fapt: Romania TV este de departe cel mai urmărit post de știri din țară. Iar faptul că la ora 21, în momentul anunțării rezultatelor, noi am bătut și veșnicul lider Pro TV, spune extrem de mult.

Întotdeauna am ținut cu casa. Mi-am ajutat și mi-am apărat colegii ori de câte ori a fost nevoie. Dar acum, după o zi de coșmar pentru mine, primul scrutin când am stat acasă și am contribuit de la distanță fix cât mi-a permis contextul, mă înclin public în fața lor. Sunt mândru de ei. Au fost admirabili, iar publicul vede și simte asta. Votanții și telespectatorii au întotdeauna dreptate ”, a scris pe pagina sa de Facebook, Victor Ciutacu.

Alăturat, cunoscutul ziarist, pentru conformitate, a publicat și ratingul cu pricina: