Confesiunile unui procuror. Viața la Curte

Numele meu e Luța Grigore. Am intrat la medicina dupa trei încercari nereușite, iar pe la jumatatea facultații m-am lasat. Nu era de mine. Prea multa bataie de cap. Așa ca iata-ma la treizeci de ani, dat afara din camin și întors cu coada între picioare în casa parinteasca. Vreo șase luni m-am chinuit sa învaț cum se face cafeaua într-un bar de la parterul unui mall, dar era sub nivelul meu așa ca miam dat demisia. M-am gândit apoi sa fac un curs de manichiura. N-am vazut niciun barbat care sa taie unghiile femeilor și mi s-a parut o chestie atragatoare.





Toata placerea mi-a pierit când m-am pricopsit cu o ciuperca de la foarfecele pe care le foloseam la curs. Am renunțat. Dupa un an de rataciri și introspecții am dat la drept. Spre suprinderea tuturor, am intrat din prima. Voiam sa ma fac procuror. Sa trimit în judecata corupți, barmani hoți și manichiuriste evazioniste.

Eram un fel aparte de brânza buna în burduf de câine, cum ar spune tata, dar asta nu m-a descurajat. Ma și vedeam dând infractorii cu capul de masa și fluturându- le catușele ca sa-i fac sa marturiseasca.

- Nu era mai simplu daca intrai în poliție? M-a întrebat cel mai bun prieten al meu, plin de aroganța. La cât de prost ești, ieși la pensie fara o carte de munca. Uita-te la mine, sunt doctor, am o familie, am bani, tu ești un ratat. Mi-e și rușine ca-ți sunt prieten.

A fost ultima discuție pe care am mai avut-o cu acel individ și mi-am jurat ca va veni o vreme când soarta lui va atârna de pixul meu. Între timp am devenit și procuror. N-am prins post în București pentru ca n-am avut loc de aia cu pile care, oficial, se cred mai detepti decât ceilalți.

- Și-acum ce-ai de gând sa faci? M-a întrebat mama când i-am spus ca trebuie sa plec la un parchet aflat la mama naibii.

- În doi ani sunt în București,nu-ți face griji.

Optimismul meu a fost prea debordant, se pare. Au trecut cinci ani și abia acum am biroul meu în București, pe strada Scaune, din spatele Spitalului Colțea. Pentru cine nu cunoaște, acela e sediul mai multor parchete din București. Cladirea e urâta și prost împarțita, dar e capitala țarii, oameni buni. Constat cu bucurie ca barbații au devenit o raritate prin instituția asta, așa ca sunt înconjurat numai de femei procuror și de grefiere. Am o colega de birou grasa, trista și singura, aflata veșnic la cura de slabire.

- Ce faci cu plasa aia plina de iaurturi? O întreb.

- Azi e ziua de lactate, am început iar meniul diferențiat.

- Nu sunt cam multe? insist, mai mult ca sa o enervez.

- Sunt opt.

- Mai femeie, ideea cu slabitul e sa fii cumpatat. Degeaba îți iei doar iaurturi, daca manânci o cisterna.

- Mâine am mere și ma echilibrez, râde colega, deloc ofensata de cuvintele mele.

- Vezi sa nu aduci toata livada.

Cam astea sunt conversațiile noastre zilnice și ma plictisesc teribil. Am aproape patruzeci de ani și sunt singur. Ma rog, e un fel de a spune, pentru ca dorm în aceeași casa cu parinții. Ce-i drept, parchetul ne deconteaza chiria, dar condiția e sa nu ai casa ta. Dar mama și tata s-au gândit sa-mi faca un bine și mi-au donat apartamentul lor. De parca nu mi-ar fi ramas tot mie când ei n-or mai fi.

- Mama, din cauza voastra pierd chiria de la stat, ma vaitam când am auzit isprava cu donația.

- Lasa, Luța, ca ai casa ta, nu-ți trebuie alta. Cât o sa mai traim noi? E luni dimineața și gasesc pe birou un dosar cu un bilețel ce-mi poarta numele.

- Ce-i cu asta? O întreb pe colega.

- Sunt dosarele lui Popescu. A promovat și ne-au fost repartizate tuturor.

Îl rasfoiesc cu scârba. Nu-mi place sa vin dupa alții sa fac curațenie.Dosarul are vreo zece volume, dar îmi ocupa tot biroul. Ucidere din culpa – îmi place cum suna și dau pagina dupa pagina. E plin de infractori, la o prima lectura. Un stupid accident de munca, urmat de moartea nefericitului.

Odata cu plecarea colegului Popescu, am ramas singurul barbat din parchet. Bine ca am scapat de el, era un prost. Uite cum și-a batut joc de frumusețea asta de dosar. Îmi scot o coala și încep sa scriu numele parților și ale martorilor. Zece volume și doar doi doi inculpați? Gasesc acest fapt absolut revoltator. Trebuie sa fac eu totul. Dau de niște fișe medicale întocmite de un doctor de medicina muncii al carui nume îmi parea cunoscut.

Cu greu reușesc sa deslușesc numele de pe parafa, dar rezultatul ma mulțumește deplin – doctor Olimpiu Statescu. Nu era altul decât fostul meu amic imbecil, care ma sfatuise sa intru în poliție.

- Ha, știam ca va veni și momentul razbunarii. Strig în birou, dând glas gândurilor mele.

Ce facuse doctorul Olimpiu Statescu? Habar n-aveam, dar trebuia sa gasesc ceva. Nu-l puteam lasa doar cu calitatea de martor. Dumnezeu, daca exista, mi-l scosese în cale sa-i arat ce înseamna sa fii procuror.

- Daca fișele astea medicale sunt false sau antedatate?

