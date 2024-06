Viața în spațiul cosmic. Organismul uman nu face față călătoriilor intergalactice

Viața în spațiul cosmic este mult mai dificilă decât pare în filmele științifico-fantastice. Studiile arată că organismul uman nu rezistă foarte bine unei călătorii intergalactice și trece prin multe transformări.

Studiile arată că organismul uman trece prin transformări destul de dificile în cazul unei călătorii itergalactice. Între consecințe, experții enumeră scăderea masei osoase, probleme cardiace, pietre la rinichi.

Corpul uman este pus la grea încercare în spaţiu, în timpul unei călătorii intergalctice. Viața în spațiul cosmic este mult mai dificilă pentru un astronaut, din cauza problemelor medicale ce apar. Pe de altă parte, studiile arată că organismul se reface complet în aproximativ trei luni, după revenirea pe Pământ.

Concluziile au la bază aproximativ douăzeci de studii efectuate pe turişti spaţiali, după cum relatează revista Nature, citată de AFP. Autorul principal al unuia dintre studii, Christopher Mason de la Facultatea de Medicină „Joan & Sanford I. Weill”, din cadrul Universităţii Cornell din New York a dat o serie de explicații în cadrul unei conferinţe de presă.

Cercetătorul a precizat că înţelegerea impactului pe care îl are viața în spațiul cosmic asupra sănătăţii este crucială. Aceste studii vor sta la baza strategiilor pentru viitoarele misiuni interplanetare cu echipaj uman. Transformările organismului sunt importante și pentru industria turismului spaţial. Efectele trebuie cunoscute de doritorii care își permit financiar o călătorie de acest tip.

The Space Omics and Medical Atlas (SOMA) package, published across Nature Portfolio journals, provides insights into how spaceflight affects human biology. It represents the largest compendium of data for aerospace medicine and space biology to date. https://t.co/CEGiszNJuw

Cercetători din cadrul a peste 100 de instituţii din întreaga lume au analizat datele privind starea de sănătate a patru turişti spaţiali ai companiei Space X. Aceștia au petrecut trei zile pe orbită într-o capsulă, în septembrie 2021. Dimensiunea eşantionului este mică, raportat la numărul turiștilor spațiali care au încercat viața în spațiul cosmic. Aproape 700 de persoane au călătorit deja pe orbită, de la începutul misiunilor de explorare spațială.

Guvernele au fost reticiente, însă, în a împărtăși datele colectate în timpul misiunilor guvernamentale. Unul dintre oamenii de știință care au condus cercetarea. Afshin Beheshti de la NASA, s-a arătat dezamăgit de această atitudine.

În schimb, cei patru americani din misiunea Inspiration4, care au testat viața în spațiul cosmic, au acceptat să se supună testelor. Iar rezultatele au fost difuzate pe scară largă şi au fost comparate cu concluziile testelor efectuate pe alţi 64 de astronauţi. Misiunea Inspiration4, finanţată de căpitanul său miliardar Jared Isaacman, a vrut să demonstreze că spaţiul este accesibil și pentru oamenii obișnuiți.

Astfel, au fost remarcate modificări la nivelul sângelui, inimii, a pielii, proteinelor, rinichilor, genelor, celulelor. Aproape întreg organismul a fost luat în considerare în cadrul studiilor.

Un zbor în spaţiu cu echipaj uman poate duce la scăderea masei osoase, la probleme cardiace, oculare şi renale. Cercetările arată că după viața în spațiul cosmic, la revenire pe Pământ, aproximativ 95% dintre indicatorii de sănătate analizați revin la nivelurile anterioare. Oamenii se recuperează rapid, într-un timp scurt, de trei luni, a explicat Christopher Mason.

Cercetătorul speră că odată cu noile descoperiri, oamenii de știință vor găsi și medicamentele sau tehnologiile necesare asigurării unei protecții mai bune pentru astronauți.

Unul dintre studii a arătat că telomerii - extremităţile cromozomilor - celor patru membri ai echipajului Inspiration4 s-au lungit într-o manieră spectaculoasă, pe orbită. Ulterior, în lunile care au urmat întoarcerii pe Pământ, telomerii au revenit la lungimea lor iniţială. Aceștia se lungesc și odată cu vârsta, astfel că găsirea unei soluții pentru problema lor va contribui la lupta împotriva îmbătrânirii.

The crew of #Inspiration4 had an incredible first day in space! They’ve completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6

— Inspiration4 (@inspiration4x) September 17, 2021