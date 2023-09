Viaţă de vedetă. Gabriela Cristea, criticată că și-a dus fiica într-un loc banal

Gabriela Cristea a postat pe rețelele de socializare, în urmă cu o zi, o nouă fotografie. De data aceasta, prezentatoarea TV a încărcat o imagine cu fiica cea mare, Victoria. Vedeta a mărturisit că fetița a mers, pentru prima oară, la coafor.

Deși a primit o multitudine de mesaje frumoase din partea prietenilor virtuali, au existat și „cârcotași” care au comentat acid decizia prezentatoarei.

Gabriela Cristea a luat decizia de a o duce pe Victoria, fiica ei cea mare, la coafor pentru prima oară. Pe rețelele de socializare, prezentatoarea TV a încărcat o imagine cu fetița ei, scriind în dreptul postării: „Azi Victoria a fost prima dată la coafor”.

Activitatea, însă, nu a fost văzută cu „ochi buni” de toți prietenii virtuali ai soției lui Tavi Clonda. Pe lângă mesajele pozitive pe care le-a primit la postare, au existat și „cârcotași” care au comentat decizia Gabrielei Cristea. A fost criticată pentru acest gest.

O persoană susține că prezentatoarea a „copiat” gestul făcut de Simona Gherghe față de fiica ei. De altfel, internautul consideră că buclele nu ar fi potrivite pentru un copil de vârsta Victoriei.

„Păi dacă ai văzut-o pe Ana, fiica Simonei Gherghe, ieri, la coafor pentru prima dată, ce să faci și tu?! Buclele alea nu sunt pentru un copil de vârsta ei, dar e cute”, i-a scris un utilizator, la postare. Altcineva i-a scris: „Păi mai veniți, normal, dacă e moca”.

