Gabriela Cristea, nemulțumită de alegerile lui Tavi Clonda. A acceptat cu greu asta

Gabriela Cristea nu este mulțumită de mașina pe care Tavi Clonda a cumpărat-o de curând și și-ar fi dorit să aleagă un alt model. Soțul prezentatoarei a achiziționat un Mercedes GLE 400, de aproximativ 100.000 de euro. Acesta le-a recunoscut fanilor că a luat-o prin leasing.

Chiar dacă mașina nu este pe placul Gabrielei Cristea, Tavi Clonda a declarat că este foarte fericit și că așteaptă cu nerăbdare să își plimbe fetițele cu noul automobil.

„Am zis că așteptam de 15 ani momentul ăsta de când a apărut modelul aproximativ. Am trecut prin mai multe Coupe-uri, că mie îmi plac Coupe-urile până am ajuns la destinația finală, la ce îmi doream eu, de fapt, de la început, de când a apărut modelul ăsta de 12, 13, 14 ani, nu mai știu exact.

Am avut un Volkswagen, un Passat CC, după aia un GLC. Am avut cam ce mi-am dorit, dar numai cu multă muncă și, cum să zic eu, perseverență. Mașina e luată în leasing. Am dat un avans și plătesc rate. Nu, nu am luat-o cu banii jos și nici n-aveam și nici dacă aș fi avut nu cred… Nu am de ce să mă ascund”, a declarat Tavi Clonda, soțul prezentatoarei Gabriela Cristea.