Vestea că Niculae Moromete candidează pentru primăria municipiului Alexandria l-ar impresiona chiar și pe autorul romanului „Moromeții”, Marin Preda.

Mai ales că pe un coleg de partid, care candidează la primăria Roșiorii de Vede, îl cheamă Cocoșilă, precum pe partenerul de dispute politice al lui Ilie Moromete din Poiana lui Iocan.

Rolul fiului lui Ilie Moromete, personaj central în romanul care a răscolit atâtea generații de români, a fost jucat în filmul „Moromeții”, din 1987, regizat de Stere Gulea, de Marius Rivera Badea, atunci în vârstă de 11 ani.

La 33 de ani după ce a interpretat rolul firavului Niculae Moromete, Marius Rivera Badea candidează din partea ALDE, în luna septembrie, pentru funcția de primar al municipiului Alexandria, în celebrul județ Teleorman, condus, ani la rând, de Liviu Dragnea.

„Pe parcursul claselor a șaptea și a opta, mi-am împărțit timpul între prezența la școală, ca elev, șah și filmări. După succesul cu „Moromeții”, am refuzat roluri importante, deoarece actoria nu a reprezentat visul meu”, a declarat Marius Rivera Badea.

Așa cum spune actualul candidat la Primăria Alexandria, în viață a trecut prin episoade ca în filmul care l-a făcut vedetă.

„Deși a fost o perioadă extrem de grea, aproape imposibilă, am reușit, prin muncă susținută, efort peste măsură și tenacitate, pe toate fronturile. Am obținut nota maximă la admiterea în liceu. La matematică, doar patru candidați au obținut nota 10 (zece) în tot județul. Unul dintre ei am fost eu”, a povestit Marius Rivera Badea.

A fost component al loturilor naționale de șah, până la vârsta de 18 ani și jucător de divizia A, începând de la 13 ani.

„Probabil am rămas cel mai tânăr jucător de șah, care a jucat în divizia A.”, a completat „Moromete”.

În anul 1991, a mai relatat Marius Rivera Badea, a intrat la Facultatea de Relații Economice Internaționale (REI), din cadrul ASE București, „cu o medie foarte bună”.

„Am aplicat, apoi, și am fost admis la un MBA (Master of Business Administration) de top, din Statele Unite ale Americii. Din motive familiale, nu am mai putut urma acel MBA și am rămas în Alexandria”, a adăugat candidatul „Moromete”.

„În perioada aceea tulbure, de după Revoluție, tatăl meu a dat faliment cu firma pe care o dezvoltase și care avea circa 200 de angajați, una din firmele emblematice ale județului la acea vreme. În urma acelui faliment, am fost practic obligat să-mi reîncep viața, la 27 de ani, de la zero”, a povestit Marius Rivera Badea.