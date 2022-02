Vești proaste pentru români! Ministerul s-a răzgândit. Sutele de milioane se dau abia peste câteva zile

Programele Rabla 2022 suferă amânări pe fondul unor neconcordanțe procedurale. Astfel, românii care doresc să beneficieze de avantajele proiectului Rabla vor trebui să aștepte până pe data de 8 februarie, care este noul termen de punere în aplicare.

Ministrul Mediului, Tánczos Barna, anunțase că până la finalul lunii ianuarie va fi terminată analiza pe dosarele depuse anul trecut în vederea accesării de tichete prin cele două programe.

Programele Rabla Clasic și Rabla Plus, buget de peste un miliard de lei în 2021

Tánczos Barna: ”Per total, au fost aprobate la finanţare în jur de 80.000 de autoturisme care au fost cumpărate deja sau vor fi cumpărate prin Rabla Clasic şi Rabla Plus. Este o creştere semnificativă faţă de anii anteriori, pentru că am suplimentat de două ori bugetul celor două programe, am ajuns la un buget de peste un miliard de lei pe anul 2021 şi contribuţia programului pentru întinerirea parcului auto a devenit şi mai importantă şi mai mare prin acest buget”, afirmă Barna.

„În 2022 vom lansa acest program la începutul lunii februarie. Este, după mulţi ani, primul an când programul se lansează la începutul anului. De asemenea, este prima dată când planificăm implementarea celor două programe pe trei ani”, a subliniat ministrul Mediului, într-o conferință de presă.

Se urmăreşte scoaterea din circulaţie a cel puţin 250.000 de autoturisme mai vechi de 15 ani, până în 2026

Ministrul Mediului: ”Vom asigura, în 2022, cel mai mare buget pe care l-a avut vreodată Rabla Clasic şi Rabla Plus şi acest buget va fi de peste 1,2 miliarde de lei. Este de asemenea, prima dată când închidem anul precedent în luna ianuarie, este prima dată când toate cererile depuse în cursul anului precedent, până la sfârşitul lunii ianuarie vor fi analizate, aprobate, cele care nu sunt complete respinse, cele care sunt complete – aprobate şi vor intra în finanţare”, a adăugat ministrul.

Toţi beneficiarii vor primi răspuns în cel mult o lună de la depunerea dosarelor

O modificare extrem de importantă este varianta tichetelor multiple, şi anume: că pentru o maşină cumpărată pot fi predate spre casare două autoturisme mai vechi de 15 ani.

Ministrul a subliniat faptul că anul acesta a fost crescut bonusul de casare, putându-se ajunge la 16.500 de lei dacă beneficiarul predă la casare două autoturisme ambele mai vechi de 15 ani, el urmând a primi primă de 1500 de lei pentru emisii scăzute şi 3000 de pentru achiziţionarea unei maşini hibrid.

Bugetul pentru Rabla Clasic va fi redus treptat, fără a se ajunge însă la o scădere sub bugetul din anul 2021, şi spune: ”Şi în 2024 bugetul pentru Rabla Clasic va fi mai mare decât bugetul pe care l-am avut pentru anul trecut”, a precizat Tánczos.