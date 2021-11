Programele de finanțare Rabla și Rabla Plus se suspendă! Tanczos Barna caută soluții în ceea ce privește mașinile poluante

Programele de finanțare Rabla și Rabla Plus se suspendă până anul viitor. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Tanczos Barna. Oficialul susține că nu mai sunt fonduri pentru acest an, însă înscrierile vor fi reluate în 2022. Oficialul susține că au fost extrem de multe cereri în acest an, așa că a fost nevoie de dublarea finanțării pentru Rabla Clasic.

„S-au epuizat fondurile alocate pentru 2021. Este un an în care am triplat bugetul la Rabla Plus și am dublat bugetul la Rabla clasic. Este un an cu număr maxim de autoturisme finanțate prin Rabla clasic și un număr nemaiîntâlnit de mașini electrice finanțate prin Rabla Plus.

Până la 1 februarie programul se suspendă, nu se oprește. Va continua anul viitor. Vom opera câteva modificări pentru a crește eficiența programului, pentru a scoate din circulație cât mai multe mașini poluante, astfel încât programul să-și atingă ținta adevărată, de a scoate cât mai multe din mașinile care poluează în România”, a declarat Tanczos Barna pentru Digi24.

Se impus măsuri dure pentru posesorii de mașini mai vechi de 15 ani

În declarații făcute marți seara, ministrul Mediului a declarat că autorități fac tot posibilul să scoată din circulație cât mai multe mașini poluante, iar pentru acest lucru sunt într-un dialog permanent cu ACAROM și APIA. Pentru programul Rabla din 2022, Barna își dorește să aibă cel puțin același buget ca și în acest an.

„În același timp, trebuie să vedem ce facem pe termen mediu și lung. Suntem într-un dialog permanent cu ACAROM și APIA, cele două organisme care reprezintă importatorii și producătorii de autoturisme, astfel încât programul să fie etapizat, să nu ajungem în situația de anul trecut, să pornim abia în aprilie. Pe de altă parte, să îndeplinim și angajamentul asumat de România în PNRR, să scoatem cel puțin 250.000 de mașini poluate din trafic până în 2026.

Ne propunem să păstrăm cel puțin același buget pe care l-am avut în 2021, astfel încât Rabla clasic să scoată din circulație cel puțin 80.000 de autoturisme și să finanțăm cel puțin 10.000 de autoturisme electrice”, a adăugat Tanczos Barna.

Ministrul Mediului a vorbit și despre măsurile care le vor lua autoritățile cu privire la mașinile mai vechi de 15 ani. Conform declarațiilor făcute marți seara de oficial, se va apela la descurajarea înmatriculării, însă și creșterea taxelor pentru mașinile poluante. Această problemă trebuie discutată în coaliție și este nevoie de măsuri care să încurajeze achiziția de mașini noi.