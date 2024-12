Economie Vești proaste depsre factura la curent. Ce ne aduce anul viitor







Vești nu tocmai bune pentru români! Vom plăti dublu facturile la energie după eliminarea plafonării.Furnizorii de energie electrică au fixat noile tarife care vor fi aplicate începând cu anul 2025.

Eliminarea plafonarea prețului la energiei electrice se va face de la 1 aprilie

Măsura plafonării prețurilor la energie electrică a protejat consumatorii de creșterea bruscă a costurilor la gaze naturale și la energia electrică.

Măsura plafonării prețurilor este temporară și urmează să expire la finalul lunii martie 2025.

Astfel, după eliminarea plafonării, românii vor avea de plătit facturi mai mari la energie și gaze naturale.

Creșterea costurilor este influențată de fluctuațiile prețurilor la energie pe piețele internaționale, iar România nu face excepție de la aceasta.

Estimări ale energiei elecrice făcute pe un calculator online

Conform Ministerului Sebastian Burduja, prețurile exacte pentru 2025 nu sunt încă cunoscute. Estimările făcute până în prezent, arată că românii ar putea plăti în jur de 1 leu/kWh, ceea ce duce la o dublare față de tarifele actuale la gaze naturale și la energie.

Românii au la dispoziție, în prezent, un calculator online pentru a calcula, cu aproximație, prețul viitoarelor facturi, după eliminarea plafonării.

Ca un exemplu putem lua un consum de 98 kWh, pentru care factura este în valoare de 66 de lei în prezent. După 1 aprilie, aceeași factură ar putea ajunge la 124 de lei. Ceea ce înseamnă o scumpire de 98% pentru cei care plăteau 0,68 de lei/ kWh.

Plafonarea prețului la energie electrică ar putea fi prelungită

În același timp, această plafonare ar putea fi prelungită, dar, deocamdată românii sunt protejați doar până în primăvara anului viitor.

„Noi acum pregătim perioada de după 1 aprilie. Ce înseamnă asta? Noi am făcut nişte simulări. Pentru românii care plătesc astăzi 1,3 lei (pe kWh – n.r.), de fapt, plătesc sub plafon, aţi văzut că furnizorii s-au dus mai jos, sub aceste plafoane, cel mai probabil facturile vor fi mai mici. Pentru românii care plătesc acest 0,68 lei, deci au un consum sub 100 de kWh pe lună, vom găsi măsuri ţintite pentru cei care sunt vulnerabili, cei care au într-adevăr nevoie de sprijin”, afirma Sebastian Burduja, Ministrul Energiei.

Nu numai bugetele familiilor vor fi afectate de eliminarea plafonării prețului la energie ci și întreprinderile mici și mari vor fi nevoite să își ajusteze strategiile economice pentru a face față noului val de scumpiri.