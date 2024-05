Monden Vești bune pentru fanii James Bond. Daniel Craig revine într-un film așteptat de cinefili







Cel de al treilea episod din franciza „Knives Out”. Daniel Craig revine în rolul de detectiv, iar alte nume importante se vor alătura distribuției. Titlul producției „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” a fost inspirat după una dintre cele mai îndrăgite piese ale trupei U2.

Daniel Craig revine în noul episod „Knives Out”

Aspectele legate de complot nu au fost încă divulgate publicului. De altfel, Johnson a precizat că detectivul Benoit Blanc, personaj interpretat de Daniel Craig, va reveni în noul episod.

De altfel, rolul acestuia se numără printre cele apreciate de fanii acestei producții. Cunoscutul actor apare într-un teaser de 45 de secunde, care a stârnit și mai mult interesul fanilor. Imaginile au fost publicate pe rețeaua X.

Cum arăta originalul

Varianta originală a producției a fost lansată în anul 2019, iar firul acțiunii acestuia a captat atenția cinefililor. În centrul evenimentelor se afla Blanc, personaj care încerca să elucideze misterul morții romancierului Harlan Thrombey.

Ulterior, în anul 2022, „Glass Union” a adus în fața publicului călătoria lui Blanc pe o insulă privată, deținuta de miliardarul Miles Bron. Astfel, acesta a încercat din nou să dezlege ițele unei crime complicate.

Daniel Craig, în centrul acțiunii din „Knives Out”

Până în prezent, episoadele acestei analize au avut o listă lungă de personaje. Mai nou, Josh O'Connor se va alătura noii distribuții. De altfel, acesta a avut un rol și în cunoscuta dramă „Challengers”. În plus, în acest an, actorul a jucat și în thrillerul „La Chimera”, regizat de Alice Rohrwacher. Producția a ajuns în cinematografele din SUA încă din luna martie.

Totodată, Cailee Spaeny apare în ce de al treilea episod al francizei. Înainte de „Wake Up Dead Man”, aceasta a apărut într-un thriller produs de A24. Mai mult, personajul central din „All of Us Strangers” se va alătura echipei. Andrew Scott a apărut și într-unul dintre cele mai urmărite seriale de pe Netflix.