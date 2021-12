Vești bune pentru badantele românce. Alocație socială de la statul italian. Ce condiții trebuie îndeplinite

Autoritățile din Italia au reglementat o alocație de 468 de euro pe lună pentru badante. Măsura este aplicabilă și celor care provin din alte state, precum România.

Badantele, la fel ca toți ceilalți lucrători, au dreptul să primească contribuțiile pe care angajatorul este obligat să le plătească în fiecare trimestru. Contribuțiile pe care le plătește angajatorul îi vor permite apoi îngrijitorului să aibă acces la pensie de îndată ce îndeplinește condițiile (de obicei, pentru o pensie pentru limită de vârstă sunt suficienți 20 de ani de contribuții și 67 de ani de vârstă).

În multe cazuri, angajatorii italieni, la fel ca și cei români trec în contractul de muncă, al celui pe care îl angajează mai puține ore decât cele muncite efectiv. Aceasta pentru a plăti o sumă mai mică sub formă de contribuții la fondul de pensii.

Astfel, îngrijitoarea face o muncă care, în unele cazuri, în documentele oficiale poate fi discontinuă. Astfel, poate ajunge la vârsta de 67 de ani fără să fi acumulat dreptul la pensie pentru limită de vârstă.

În astfel de cazuri, dacă nu sunt îndeplinite condițiile de pensionare, iar persoana respectivă nu primește pensie, contribuțiile plătite către INPS nu sunt returnate, conform Stiri Diaspora.

Cine are dreptul la alocația de stat

Or, în cazul în care badanta nu are dreptul la pensie și nici nu are venituri din alte surse, poate primi o alocație socială. Valoarea acesteia este de 468 de euro, începând cu 1 ianuarie 2022 și se acordă cetățenilor italieni, cetățenilor UE, dar și celor din afara UE care au un permis de ședere de cel puțin 10 ani și refugiaților politici.

Alocația este plătită persoanelor necăsătorite care au un venit de până la 5.983 de euro pe an. În cazul în care solicitantul este căsătorit, venitul familiei sale nu trebuie să depășească suma de 11.967 de euro pe an, informează Pensioni e fisco.

Pentru a avea dreptul la alocația socială este necesar ca solicitantul să aibă reședința în Italia și să nu locuiască în străinătate mai mult de 29 de zile pe an. Prin urmare, dacă îo badantă străină revine în propria țară, pierde dreptul la alocația socială.