Vestea surprinzătoare primită de Kamila Valieva, patinatoarea rusă prinsă dopată. TAS a dat verdictul

Rusoaica Kamila Valieva (15 ani) a primit o veste bună, luni, din partea Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS) să continue competiţia la Jocurile Olimpice găzduite de Beijing. Decizia a fost luată după ce tânăra sportivă a căzut un test antidoping.

Tribunalul sportiv a confirmat ridicarea suspendării provizorii a Kamilei de către Agenţia Rusă Antidoping (Rusada), considerând că privarea sportivei de un eveniment chiar înainte de a fi examinat fondul cauzei i-ar provoca un „prejudiciu ireparabil”.

„Instanţa a stabilit ca sportiva să beneficieze de circumstanţe excepţionale, deoarece are sub 16 ani. Prin urmare, ea este o persoană aflată sub protecţie, potrivit WADA. Regulile antidoping Usada şi codul WADA nu spun nimic despre suspendările provizorii impuse persoanelor aflate sub protecţie. Aceste reguli prevăd sancţiuni mai blânde în cazul persoanelor aflate în protecţie”, a explicat Matthieu Reeb, secretarul general al TAS.

Al doilea motiv se referă la consecinţele unei posibile suspendări provizorii. Comisia a avut în vedere „că dacă sportivei i s-ar fi impus o suspendare provizorie şi dacă ulterior nu ar fi fost sancţionată, odată epuizate toate procedurile, sau dacă ar fi avut o sancţiune mai mică, suspendarea provizorie i-ar fi cauzat prejudicii grave”. El a vorbit, în acest caz, de un „prejudiciu ireparabil”.

Secretarul general a acuzat „notificarea cu întârziere (n.r. – de către laboratorul de la Stockholm care a analizat probele) a rezultatului acestui test efectuat în decembrie 2021, care a împiedicat capacitatea sportivei de a efectua anumite acţiuni juridice care i-ar fi putut aduce beneficii. Notificarea târzie, în plină desfăşurare a JO, nu a fost vina ei”. Reed a adăugat că procedurile de control antidoping sunt efectuate de obicei într-o săptămână sau zece zile, mai ales în cazul Jocurilor Olimpice.

CIO şi WADA au sesizat TAS, făcând apel la decizia Agenţiei Ruse Antidoping (Rusada), luată miercuri, de a ridica suspendarea provizorie a patinatoarei ruse, care a fost depistată pozitiv la un test efectuat în 25 decembrie.