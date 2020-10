Ministrul Muncii din Guvernul Orban, Violeta Alexandru spune că pensiile nu s-au putut majora decât cu 14 la sutp, și că acest procent de mărire este de șapte ori mai mare decât rata inflației. Guvernul se uită spre CCR, de la care așteaptă un verdict favorabil, și spune că o majorare de 40 la sută nu este posibilă, deoarece nu există bani în bugetul de stat.

Violeta Alexandru dă vina pe PSD, care a votat în Parlament proiectul de lege prin care pensiile au fost majorate cu 40 la sută. „Dacă PSD avea determinarea să o facă, când a guvernat într-o situaţie economică incomparabilă cu cea pe care noi am guvernat-o, cu siguranţă putea să o facă, dar nu a dorit acest lucru. V-am subliniat mai devreme diferenţa dintre noi şi PSD, este că noi suntem responsabili. Cu siguranţă, o creştere este justificată şi repet este cea mai delicată perioadă economică. Noi am făcut această creştere, PSD nu … Diferenţa este că noi nu promitem, ci facem lucrurile cu chibzuinţă şi cu un raţionament de a-i fi bine României şi pensionarilor noştri şi acum şi în perioada următoare. Nu se poate imagina o creştere a pensiei care să nu poată fi susţinută în buget”, a spus ministrul Muncii, legat de pensii.

Toți ochii spre Curtea Constituțională

Proiectul de lege votat de Parlament a fost atacat de Guvernul Orban la Curtea Constituțională. Dacă această instituție va da undă verde majorării pensiilor, atunci jocul să mută la Palatul Cotroceni, unde președintele Iohannis poate să retrimită proiectul spre Parlament, cu anumite observații.

Ca și o observație politică, în prezent, pe acest subiect, timpul curge în defavoarea PSD, care nu mai are timp să retrimită proiectul de lege la promulgare, în forma votată, dacă președintele decide să îl retrimită la Parlament, iar ideea majorării pensiilor cu 40 la sută va pica definitiv cu un nou Parlament dominat de PNL și USR. Asta doar dacă alegerile generale din decembrie 2020 nu vor fi amânate la o dată ulterioară, pe motiv de epidemie.

„Termenul de la CCR este 25 noiembrie. Lucrurile nu şi-au revenit din punct de vedere economic. Sunt convinsă că va fi o decizie care va ţine cont de ceea ce se întâmplă în acest moment în România şi în Europa şi aşteptăm această decizie pe care eu personal o bănuiesc o decizie cumpănită, o decizie care ţine cont de situaţia ţării în acest moment şi ceea ce se va întâmpla anul viitor. Gândiţi-vă că dacă un an de zile am trecut prin tot ceea ce am trecut în economie, cu siguranţă nici anul viitor lucrurile nu îşi vor reveni la nivelul perioadei 2018-2019, că nu are cum. Deci va trebui să facem eforturi în continuare, va trebui să fim foarte serioşi şi să atragem în România fonduri europene, va trebuie să sprijinim economia să îşi revină şi uşor-uşor să revenim la normal”, a mai spus ministrul Muncii.