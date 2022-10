Veste proastă pentru Simona Halep. După divorț și problemele cu antrenorul, doar asta mai lipsea

Ultimele rezultate din turneul WTA 1000 de la Guadalajara au scos-o pe Simona Halep din TOP 10, iar Jessica Pegula va ajunge în clasament. Mai multe jucătoare vor fi pe lista în care se afla românca.

Ultimele rezultate din turneul WTA 1000 de la Guadalajara au produs schimbări importante în clasamentul mondial, iar Simona Halep nu va mai face parte de săptămâna viitoare din TOP 10. Turul al doilea de la WTA Guadalajara au venit cu mari modificări.

De săptămâna viitoare, Simona Halep va părăsi TOP 10 mondial, lipsa meciurilor ducând-o pe sportiva noastră până pe 12 (coborâre de trei poziții – o vor depăși Caroline Garcia, Daria Kasatkina și Veronika Kudermetova).

Jessica Pegula va urca în premieră pe locul 3 mondial (cel mai bun rezultat al carieriei), Coco Gauff se află momentan pe 6 (tot cel mai bun din carieră, dar mai poate urca în funcție de ceea ce va face la Guadalajara), iar Anett Kontaveit este în cădere liberă (se găsește momentan pe 7 – a pierdut deja 4 poziții).

Noul clasamentul WTA

1 Iga Swiatek

2 Ons Jabeur

3 Jessica Pegula (NCH – cel mai bun loc din carieră) (+2)

4 Aryna Sabalenka

5 Maria Sakkari (+1)

6 Coco Gauff (+1)

7 Anett Kontaveit (-4)

8 Caroline Garcia (+2)

9 Paula Badosa (-1)

10 Daria Kasatkina (+1)

11 Veronika Kudermetova (+1)

12 Simona Halep (-3)

13 Madison Keys (+2)

14 Belinda Bencic (+5)

15 Garbine Muguruza (-2) etc, potrivt hotnews.

Potențialul comercial al Simonei Halep

Cu toate că Halep nu se va mai afla în clasamentul WTA, ea apare în lista sportivilor cu cel mai mare potențial comercial. Ronaldo este sportivul cu cel mai mare potențial de marketing. Podiumul este completat de Serena Williams și Lewis Hamilton, urmați de LeBron James și Lionel Messi. Nici Simona Halep nu stă mai prost. Dublă campioană de Grand Slam, Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019, cu alte trei finale majore jucate, lider WTA timp de 64 de săptămâni, ea a ajuns peste Rafael Nadal, jucătorul cu cele mai multe titluri de Mare Șlem, și cu 8 în fața recent retrasului Roger Federer.

Emma Răducanu și Bianca Andreescu, sunt pe 12, respectiv 32. Simona Halep are un scor total de 42,35, compus din 11,95 la forța brandului personal, 23,99 la audiență și relevanță, apoi doar 6,4 din maximum 30 la aspectul economic. Jucătoarea de tenis cel mai sus clasată, Serena Williams, pe 2, are totalul de 67,99 (16,85 – 27,12 – 24,02), iar următoarea este Naomi Osaka: 51,62 total (15,09 – 22,07 – 14,46). Imediat sub Halep este Rafael Nadal, primul tenisman din acest clasament, cu 40,75, scor compus din 15,48 – 14,37 – 10,90.