Simona Halep, exclusă din planurile de viitor ale antrenorului Patrick Mouratoglou: „Îi va lua ceva să ajungă la un nivel bun”

Într-un interviu acordat celor de la Tennis Majors, actualul antrenor al Simonei Halep a dezvăluit care este planul său alături de jucătorul clasat pe locul 27 în ierarhia ATP. Antrenorul Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, țintește deja foarte sus în ceea ce îl privește pe danezul Holger Rune, actualul său elev.

„Succesul, pentru mine, înseamnă obținerea de informații. În această perioadă, vreau să îmi formez o idee foarte clară despre ce trebuie să facem pentru a-l duce pe Holger la următorul nivel.

Rune se află într-un moment al carierei sale în care el și echipa sa caută un plus pentru a ajunge la nivelul următor. Cu cât crește mai mult, cu atât munca trebuie să fie mai precisă. Obiectivele lui sunt foarte mari. Întotdeauna a spus că vrea să fie numărul unu. Chiar poate ajunge acolo”, a declarat antrenorul francez.

Holger Rune, printre primii 10 jucători de tenis ai lumii

Un prim obiectiv ar fi pătrunderea în top 25, iar un alt obiectiv îndrăzneț ar fi ca la jumătatea anului 2023 Holger Rune să fie în primii 10 jucători de tenis ai lumii.

„Nu voi spune faptul că o semifinală la Paris va fi bună (n.r. la Roland Garros 2023), pentru că niciodată nu impun limite și s-ar putea să-l și câștige”, a mai spus Patrick Mouratoglou.

„Credeți că echipa știe de ce are nevoie în plus acum? Nu! Ei au ideile, de asta au ajuns la concluzia că ar fi bine să lucrăm împreună. O părere în plus contează. Imaginați-vă cât de longevivă este relația dintre Holger și Lars Christensen, care a fost alături de el încă de pe vremea când era doar un copil. Când ești împreună cu cineva de atâta timp, nu întotdeauna vezi lucrurile cum trebuie.

Ei caută o experiență la nivel înalt, pentru a găsi diferențele dintre a fi numărul 25 și de a fi numărul 1. Să pregătesc un jucător, în timp ce el este deja pregătit de către cineva este ceva nou pentru mine, dar este plăcut să încerci o experiență nouă”, a mai adăugat acesta.

„Lars și Holger au o relație incredibilă. Ascultă, are încredere în el, este un lucru foarte pozitiv și vom păstra asta. Până acum, comunicarea cu Lars este perfectă, e foarte deschis, organizat. Singurul său scop este să scoată ce e mai bun din Holger.

Nu aș schimba nimic din rutina lui Holger, am observat câteva aspecte, dar cel care îl știe cel mai bine este Lars, nu eu. Pot să împărtășesc câteva gânduri cu el, dar până să schimbi ceva, trebuie să cunoști foarte bine jucătorul. Trebuie să îl văd în mai multe ipostaze, cum gândește, cum se adaptează. Pentru orice jucător de vârsta lui, există loc de mai bine, 100%” , a mai afirmat Patrick.

Mouratoglou, comparație între Holger Rune și Carlos Alcaraz

Patrick Mouratoglou vede în Carlos Alcaraz modelul perfect pentru noul său elev, care are cu siguranță multe de învățat de la liderul ATP.

„O văd ca pe o provocare pentru Holger. Se poate gândi: Băiatul acesta va fi competitorul meu în viitor. Este un lucru pozitiv, în sensul că este o motivație suplimentară”, a spus Patrick Mouratoglou, care a confirmat că în prezent, este zi de zi alături de danez, odată cu operația suferită de Simona Halep.

„Nu poate juca în acest moment. A avut această operație la nas și are nevoie de timp pentru a-și reveni din punct de vedere fizic. Îi va lua ceva să ajungă la un nivel bun, asta pentru că nu s-a pregătit în ultimul timp. Ideal este să ne apucăm de treabă când crede ea că este gata” – a spus Patrick despre Simona.

„Între timp, am acest moment cu Holger și o să vedem ce iese din această colaborare. Sunt entuziasmat de ceea ce fac, dau 100% cu orice jucător și vedem ce se va întâmpla pe viitor”, a încheiat francezul care o pregătește și pe Simona Halep.