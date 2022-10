Fanii au reacționat după despărțirea Simonei Halep de Patrick Mouratoglou: „A divorțat de două ori într-o lună”

Antrenorul francez Patrick Mouratoglu a fost informat de Simona Halep că-și poate găsi o nouă colaborare câtă vreme nu vor mai lucra împreună. Sportiva din Constanța se află în perioada de refacere după ce a suferit o intervenție la nas. Iar antrenorul s-a conformat și și-a găsit un nou elev, pe Holger Rune, din Danemarca, în vârstă de 19 ani.

Decizia Simonei Halep de a întrerupe colaborarea cu antrenorul francez nu a fost privită cu ochi buni, nici de fani și nici de presa internațională.

„Simona Halep a divorțat de două ori într-o lună – fanii tenisului au reacționat după ce Patrick Mouratoglou a decis să-l antreneze pe Holger Rune în timp ce românca se recuperează”, a scris publicația Sportskeeda.com.

După anunțul făcut de Simona Halep au urmat mai multe comentarii acide ale iubitorilor de tenis, multe preluate și de presa din Statele Unite.

„Sincer, mi se pare că Simona Halep se retrage. Nu uitați că același lucru i s-a întâmplat Serenei și chiar dacă practic a jucat două Slam-uri și două turnee WTA, a fost aproape sfârșitul pentru ea”, „Poate cineva să verifice dacă acest om s-a clonat? Practic e peste tot!”, „Îmi pare rău pentru Holger!”, au fost doar câteva dintre reacțiile amatorilor de tenis, conform capital.ro.

While @Simona_Halep takes time to recover, she encouraged me to seek a new collaboration.

Today, I’m pleased to announce that I’m joining @holgerrune2003’s team.

I’m really excited to start working with Holger. We’ve had a special bond since the day we met, when he was just 13. pic.twitter.com/Iv5IBG2Wko

— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) October 12, 2022