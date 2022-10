Simona Halep și-a văzut netulburată de treabă. Dezvăluirile despre un moment critic spun multe despre viitorul sportivei

Eugenie Bouchard participă la Transylvania Open și, dat fiind că se află la Cluj, aceasta a remomorat un meci disputat cu Simona Halep în 2014, când cele două au fost adversare în semifinala de la Wimbledon. Atunci, românca Simona Halep a fost înfrântă de canadiancă cu 7-6 (5), 6-2. Totuși, Eugenie Bouchard își aduce aminte de o întâmplare petrecută în timpul meciului, când un spectator din tribună a început să țipe, asta în timp ce Simona Halep se pregătea să servească.

Eugenie Bouchard, despre meciul cu Simona Halep din semifinala de la Wimbledon

„A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei mele, evident. M-am simțit foarte bine, dar lucrul pe care îl țin minte e că la finalul partidei am avut minge de meci. Nu știu dacă vă amintiți, dar Simona urma să servească, iar un spectator din tribune a început să țipe.

Eu mi-am pierdut concentrarea, am ridicat mâna, dar Simona nu s-a oprit din a servi. A fost chiar la minge de meci. Simona a câștigat punctul, am pierdut și game-ul, și am rămas tare stresată, pentru că pierdusem mingea de meci. După care, mă bucur că am revenit și am servit pentru a mă califica în finală”, a povestit Eugenie Bouchard.

Eugenie Bouchard a pierdut în finala de la Wimbledon

Canadianca Eugenie Bouchard are în palmares un singur titlu WTA, obținut la Nurnberg în anul 2014. Aceasta a pierdut alte cinci finale din circuit la Osaka, Wimbledon, Wuhan, Hobart și, respectiv, Kuala Lumpur.

În ce privește topurile WTA, cel mai bun loc deținut de Eugenie Bouchard a fost 5 WTA, câștigat în 2014. Tot în acel sezon sportiva a eliminat-o pe Simona Halep în semifinale de la Wimbledon, cu un scor de 7-6, 6-2, dar a pierdut în finala jucată cu Petrei Kvitova, cu un scor de 3-6, 0-6, conform Cancan.ro.

Simona Halep este, oficial, o femeie liberă

Simona Halep și Toni Iuruc sunt oficial divorțați! Luni, cei doi s-au prezentat, potrivit procedurii, din nou la notar, acolo unde au semnat actele oficiale de divorț pe care le-au depus în urmă cu o lună. Având în vedere că divorțul este unul amiabil, cei doi au trebuit să aștepte 30 de zile de la depunerea actelor până la semnarea lor oficială, timp în care se puteau răzgândi.

Doar că acest lucru nu s-a întâmplat, așa că, la ora 8 dimineața, Simona și Toni au mers pentru a-și oficializa despărțirea. Simona a fost cea care a ajuns prima la locație, iar jumătate de oră mai târziu a venit și fostul său soț. Împreună au luat la cunoștință în fața notarului că din momentul în care vor semna actele, oficial, nu mai e cale de întors.

Cei doi s-au căsătorit civil anul trecut, pe 17 septembrie, și plănuiau o nuntă spectaculoasă în această toamnă, pe 13 noiembrie, la un cazinou din Sinaia. În tot acest timp, cei doi nu au dat niciodată de înțeles că ar exista neînțelegeri între ei, iar în toate aparițiile lor publice puteau fi văzuți îmbrățișați și zâmbitori. Cu toate acestea, pe 8 septembrie, zvonurile apărute despre o posibilă separare s-au confirmat rapid.