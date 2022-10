Culisele rupturii dintre Simona Halep și Toni Iuruc. Ce rol a jucat, de fapt, Patrick Mouratoglou

Simona Halep și Toni Iuruc s-au cununat civil, anul trecut, pe 15 septembrie, iar anul acesta, pe 13 noiembrie 2022, urmau cununia religioasă și nunta. Cei doi nu au avut nimic de împărțit în urma divorțului, aceasta fiind înțelegerea dintre ei din momentul în care s-au căsătorit civil. Motivul evocat de cei doi, către prieteni și apropiați, a fost programul extrem de încărcat al jucătoarei de tenis.

Părinții Simonei ar fi insistat să își mai dea o șansă, drept pentru care ei au mers în această vară într-o vacanță în Grecia. Acolo, însă, lucrurile s-au clarificat, dar în direcția opusă decât cea așteptată. Astfel că s-a ajuns în acest punct inevitabil: divorțul la notariat!

Au petrecut revelionul separați

Simona Halep și-a petrecut noaptea de Revelion 2022 departe de Toni Iuruc, cu toate că cei doi au stat nedezlipiți la majoritatea turneelor. Cauza ar fi fost faptul că Toni Iuruc a primit „interzis” în hotelul în care era cazată Simona Halep, la Melbourne. Românca a fost nevoită să se cazeze într-un hotel indicat de organizatori, împreună cu celelalte jucătoare, din cauza restricțiilor provocate de pandemie.

Ținând cont că Toni Iuruc nu s-ar fi putut caza în același hotel cu Simona Halep la Melbourne, cei doi au hotărât să se separe de Revelion. Toni a petrecut noaptea dintre ani la București, împreună cu Daniel Dobre (n.r. fostul antrenor al Simonei Halep) și chiar a fost ironizat de Simona pe rețelele de socializare: „Unii cu sapa, alții cu mapa”, a scris sportiva în descrierea unui colaj foto cu ea – la antrenament, și soțul ei – la petrecere.

Toni, umilit în public de Simona

În Ianuarie, la Australian Open 2022, constănțeanca a avut o partidă extrem de solicitantă. Sportiva a fost răpusă de căldură. A jucat timp de două ore şi 33 de minute, la o temperatură de 32 grade Celsius.

Primul set a durat 48 de minute, iar Simona a acuzat starea de oboseală. În același timp, aceasta își făcea reproșuri pe teren, totul fiind surprins de microfoanele de fond: „Cum te-ai gândit să dai pe centru. Te rog, deschide terenul, te rog!…Lovește, te rog, haide!… Înțelege că dă mai bine cu reverul. Înțelege odată, înțelege!”.

După o greșeală neforțată, Halep i-a căutat privirea soțului său, Toni Iuruc, aflat în tribune. Tot staff-ul jucătoarei era tăcut, iar ea i-a strigat partenerului de viață: „Hai, Toni, măcar tu. Zi ceva acolo!”. Toni Iuruc a înțeles ce trebuie să facă, iar în setul decisiv a fost surprins ridicându-se în picioare și aplaudându-și cu putere soția.

Peste câteva minute au apărut și încurajările din partea staff-ului, dar Halep le-a spus dur: „Nu pot să-l mișc, degeaba spuneți haide!”.

Simona Halep a pierdut în acea zi meciul din optimile Australian Open cu franţuzoaica Alize Cornet, cu scorul 6-4, 3-6, 6-4.

Toni level invested in this match pic.twitter.com/3GIu22IKK9 — Ramona Toderaş (@RamonaToderas) January 24, 2022

Decizia radicală după meciul din optimile Australian Open

Toată lumea a fost surprinsă atunci când Darren Cahill i-a fost alături Simonei Halep la Melbourne, semn că s-au despărțit în cele mai bune relații. Însă un lucru nu a putut fi trecut cu vederea. Campioana României părea mult mai apropiată de antrenorul australian decât de propriul staff.

După ce Simona Halep a întrerupt colaborarea cu Darren Cahill și i-a reangajat pe Adrian Marcu și Daniel Dobre, s-a observat faptul că jucătoarea de tenis nu reușea să aibă o chimie cu cei doi. Cu toate că a declarat că are alături „cea mai bună echipă”, în meciul cu Alize Cornet a fost evident faptul că lucrurile stăteau altfel.

În urma înfrângerii de la Australian Open, aceasta a luat decizia de a renunța la Adrian Marcu și la Daniel Dobre, asta după ce, cu un an în urmă, a întrerupt colaborarea și cu Darren Cahill. Ruptura dintre jucătoarea de tenis și „cea mai bună echipă”, așa cum a declarase chiar ea, ar fi fost luată cu sprijinul lui Toni Iuruc. Mai mult, la acea vreme, în presa s-a scris faptul că Simona a decis să renunțe la Marcu și Dobre deoarece aceștia nu și-au arătat susținerea în meciul contra Alize Cornet.

Deciziile haotice ale Simonei

După concedierea lui Marcu și Dobre, Halep a continuat să ia decizii haotice în încercarea de a-și construi un nou staff. Fosta ocupantă a locului 1 mondial a rupt contractul cu William Birău, sparring partnerul care trebuia să o însoțească la Dubai, după doar 48 de ore de la semnarea înțelegerii. Simona a luat această decizie bizară întrucât, între timp, se ivise oportunitatea de a colabora cu Piotr Sierzputowski, fostul antrenor al Igăi Swiatek. Cu Piotr stabilise o perioadă de probă, până la finalul lunii februarie, însă Piotr „nu a trecut proba de foc” a sportivei.

Înainte de turneele de la de la Indian Wells și Miami, neavând încă un antrenor, Halep a luat decizia radicală de a se orienta spre Academia de Tenis Patrick Mouratoglou. Fostul ei colaborator, Artemon Apostu-Efremov a sfătuit-o pe Simona Halep să-și rezolve cât mai repede situația.

„Știu și eu ce știți voi din presă. Este cu cineva de la Academia lui Patrick Mouratoglou la Indian Wells. Cu un antrenor francez. Nu știu dacă va continua cu el. Poți să câștigi un turneu fără antrenor, dar nu este o soluție pe termen mediu și lung. E greu, pentru că atunci tot procesul vine pe umerii tăi și e dificil să-l gestionezi”, a declarat Artemon.

Simona, mândria lui Patrick Mouratoglou

Două victorii ale Simonei Halep la Madrid au schimbat semnificativ starea de spirit a jucătoarei din România, dar și a fanilor dublei campioane de Grand Slam.

Succesele fără set pierdut semnate în defavoarea chinezoaicei Shuai Zhang (40 WTA), respectiv spanioloaicei Paula Badosa (2 WTA) l-au convins pe noul antrenor, Patrick Mouratoglou, care s-a declarat „mândru” de prestațiile noii sale eleve.

După ce s-a accidentat la coapsă și s-a retras din turneul WTA 1000 de la Miami (SUA), pentru prima oară în cariera ei, Simona Halep a ales un centru de recuperare medicală din afara țării, mergând să se trateze la Academia Patrick Mouratoglou, dotată cu aparatură medicală de ultimă generație.

După ce s-a odihnit câteva zile în țară, la Snagov, la întoarcerea din SUA, și-a mutat rapid „domiciliul” în Franța. Sportiva a postat pe Instagram o fotografie de la o ședință de terapie efectuată la academia lui Mouratoglou: „Mulțumesc pentru prima ședință de recuperare!”, a scris atunci Halep.

Finalul meciului Halep – Iuruc

Apropiații au observat că Simona Halep și Toni Iuruc aveau probleme în căsnicie, iar părinții sportivei au insistat ca ei să încerce să își salveze relația. Cei doi au mers împreună, în vară, într-o vacanță în Grecia. Chiar dacă în fotografiile publicate atunci de Simona Halep părea că totul este în regulă, lucrurile nu s-au schimbat. Cei doi ar fi discutat chiar și detalii despre divorț, potrivit prosport.ro.

Mai multe imagini surprinse de paparazzi, cu câteva luni înainte de divorț, ofereau indicii că relația dintre cei doi nu părea una apropiată. Simona și Toni au luat masa la un restaurant, dar veniseră separat la local. Între ei nu a existat nici măcar un gest de afecțiune. În alte imagini, cei doi au fost surprinși în timp ce se întorceau acasă, dar nici măcar nu se țineau de mână, deși erau căsătoriți de mai puțin de un an.

Divorțul s-a petrecut extrem de repede. Actele au fost semnate la notar. Cei doi au dat doar declarații scurte în care au spus că au decis de comun acord să divorțeze și au cerut să li se respecte intimitatea. Simona a șters aproape toate pozele cu Toni Iuruc de pe contul său de Instagram. A păstrat una singură, de la logodnă.

În același timp, relația cu antrenorul Patrick Mouratoglou a devenit tot mai strânsă. Simona Halep a anunțat că sezonul 2022 s-a încheiat pentru ea, în urma operației de rinoplastie, dar nu a ezitat să vorbească la superlativ despre francez, cu toate că presa din lumea întreagă îl „arăta cu degetul” spunând că ar fi vinovat pentru divorțul sportivei.

„După cum știți, în februarie am fost foarte aproape să mă retrag din tenis pentru că simțeam că nu mai am forța necesară să revin în Top 10. M-am confruntat cu anxietatea și am simțit că trebuie să mă opresc.

Am fost norocoasă, ulterior, să descopăr Academia lui Patrick, unde mi-am recâștigat pasiunea pentru tenis. Datorită lui Patrick, am început, ușor, să cred că încă pot juca un tenis bun. A existat din partea mea deschidere către tot ce mi-a spus să fac, cum să fac și cât de mult să fac. Am făcut totul”, a mărturisit Halep pe Instagram.