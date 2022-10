Patrick Mouratoglou a reușit să-i aducă zâmbetul pe buze Simonei Halep cu un singur gest: „Incredibil”

Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, a postat pe Instagram o filmare de la Academia sa, de la unul dintre antrenamente. Tehnicianul le-a arătat fanilor că există și momente amuzante în sport și că situații prevăzute.

Simona Halep și-a încheiat sezonul competițional după operația la nas suferită recent, dar Patrick Mouratoglou nu a avut de gând să meargă în vacanță, ci a început să antreneze tinerii de la Academia sa. Acesta le arată cu fiecare ocazie fanilor momente de la pregătire.

Mouratoglou a postat și o filmare cu unul dintre tenismeni, Carel Ngounoue, care a ales să servească direct în corpul partenerei sale de pregătire. Antrenorul s-a amuzat copios și a precizat că tânăra nu a fost rănită. „Incredibil”, a spus Mouratoglou printre hohotele de râs, pe Instagram. Și Simona Halep a apreciat postarea tehnicianului.

Cum se comportă Patrick Mouratoglou la antrenamente

Cu toate că Patrick Mouratoglou este unul dintre cei mai apreciați antrenori, el are momente în care își iese din minți și este strict. Actualul tehnician al Simonei Halep a povestit o situație tensionata de pe vremea în care o pregătea pe Serena Williams.

„Începutul colaborării a fost greoi. Atitudinea ei față de mine era mereu superioară. Într-o zi a venit la antrenament cu câteva zeci de minute mai târziu. Eu eram la teren și când a ajuns am salutat-o, iar ea nu mi-a oferit la schimb nici o privire. Efectiv, m-a ignorat. Am întrebat-o dacă e ok, nu am primit niciun răspuns.

Am început antrenamentul, a continuat să nu mă bage în seamă. A luat o pauză de la pregătire. Am început să-i explic ce nu era corect în antrenament. Se uita prin mine. Parcă nu existam. Atunci, m-am apropiat de ea și am lovit-o puternic peste cozorocul de la șapcă. Când a ridicat privirea spre mine i-am spus: Cât lucrezi cu mine trebuie să respecți 3 reguli clare. 1. Când ajungi pe teren, te uiți la mine și mă saluți. 2. Când vorbesc cu tine, mă asculți, mă privești și-mi răspunzi. Serena a făcut o pauză de 3-4 secunde și știți ce mi-a răspuns? Care e a treia regulă? De-atunci i-am câștigat respectul și nu mi-a mai fost frică de ea, nu mi-a mai fost teamă că mă va concedia”, a subliniat antrenorul Patrick Mouratoglou.