Simona Halep, mărturii incendiare după divorţ. „Astfel de lucruri mă apăsau în acele momente”

Simona Halep nu a vorbit absolut deloc cu presa din România despre divorțul de Toni Iuruc. Recent, marea campioană a făcut primele declarații legate de această perioadă în care a recunoscut: „Eram negativistă pe teren şi îmi spuneam că sunt o proastă”.

Aşadar, Simona Halep a dat primul interviu după divorțul de Toni Iuruc platformei TopCourt. Declarațiile Simonei Halep sunt exclusive pentru această platformă deoarece a semnat un parteneriat alăturându-se celor mai redutabili jucători de tenis.

TopCourt este o platformă care oferă iubitorilor de tenis inspirație și instrucțiuni de la cei mai emblematici jucători ai acestui sport. Mai exact, TopCourt este o firmă din SUA care oferă, în principal, antrenamente online pentru fanii „sportului alb”.

Implicarea companiei are ca scop de a ajuta sportul să crească și să devină mai accesibil. „Îmi place asta, în calitate de antrenor al terenului TopCourt. Sper să-i încurajez şi pe alții să continue să joace sau să inspire un copil să ia o rachetă, să învețe cum să joace corect și poate chiar să facă carieră”, a declara, de asemenea, Serena Williams.

Simona Halep le-a oferit, la o lună de la divorț, sfaturi din proprie experiență urmăritorilor, pe care îi îndeamnă să nu se judece niciodată singuri, indiferent de situație.

Be your own advantage.

Power through your next match with positive self talk. Enroll in @Simona_Halep‘s class and learn the key to controlling the court. 🔑 pic.twitter.com/NOHtk7CxIM

— TopCourt (@topcourt) October 12, 2022