Simona Halep, mai bună ca Nadal și Federer. Cine e pe primul loc în clasament

Simona Halep (31 de ani, 9 WTA) apare într-un clasament al sportivilor cu cel mai mare potențial comercial. O ierarhie bine documentată, realizată de site-ul Sportspromedia, lansat în 2008 și cu prestigiu în zona de afaceri a sportului, l-a pus pe primul loc pe Cristiano Ronaldo.

Ronaldo este sportivul cu cel mai mare potențial de marketing. Podiumul este completat de Serena Williams și Lewis Hamilton, urmați de LeBron James și Lionel Messi. Nici Simona Halep nu stă mai prost. Dublă campioană de Grand Slam, Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019, cu alte trei finale majore jucate, lider WTA timp de 64 de săptămâni, ea a ajuns peste Rafael Nadal, jucătorul cu cele mai multe titluri de Mare Șlem, și cu 8 în fața recent retrasului Roger Federer.

Emma Răducanu și Bianca Andreescu, sunt pe 12, respectiv 32. Analiștii au luat în considerare performanțele sportive, influența în probleme sociale de actualitate, sancțiuni, vestimentație și părerile de pe rețelele de socializare. Ei au analizat și:

– Forța brandului personal al sportivului (maximum 20 de puncte)

– Audiență și relevanță (maximum 50 de puncte)

– Aspect economic (maximum 30 de puncte)

Primul criteriu cuprinde performanțe sportive, modul în care se prezintă în public, cetățenie (reflectând felul în care își ajută echipa, impactul asupra comunității. Al doilea criteriu este popularitatea sportivului pe Internet, mai exact câți followers are, care îi este credibilitatea. Al treilea factor este potențialul de marketing și partea financiară.

Cum arată clasamentul celor mai buni sportivi

Simona Halep are un scor total de 42,35, compus din 11,95 la forța brandului personal, 23,99 la audiență și relevanță, apoi doar 6,4 din maximum 30 la aspectul economic. Jucătoarea de tenis cel mai sus clasată, Serena Williams, pe 2, are totalul de 67,99 (16,85 – 27,12 – 24,02), iar următoarea este Naomi Osaka: 51,62 total (15,09 – 22,07 – 14,46). Imediat sub Halep este Rafael Nadal, primul tenisman din acest clasament, cu 40,75, scor compus din 15,48 – 14,37 – 10,90.

Pe primul loc este Cristiano Ronaldo, urmat de Messi, Tom Brady sau LeBron James. În top 10 se afla:

1. Cristiano Ronaldo fotbal

2. Serena Williams tenis

3. Lewis Hamilton Formula 1

4. LeBron James baschet

5. Lionel Messi fotbal

6. Naomi Osaka tenis

7. Virat Kohli crichet

8. Alex Morgan fotbal

9. Sam Kerr fotbal

10. Tom Brady fotbal american

…

15. Simona Halep, potrivit Sportspromedia.