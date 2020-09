O veste proastă a tulburat tenisul feminin mondial. Carla Suarez Navarro, jucătoare în vârstă de 31 de ani, care a ajuns la un moment dat pe locul al 6-lea WTA, a aflat că suferă de cancer. În urma unor ample investigații medicale, sportivei din Spania i-a fost depistat un limfom Hodgkin, o formă de cancer al sistemului limfatic.

Carla Suarez Navarro a transmis un mesaj de pe patul de spital și a spus că este optimistă și are încredere în sfaturile primite de la doctori. Ea va urma un tratament ce se va întinde pe durata a șase luni și va fi bazat pe chimioterapie.

„Trebuie să înfrunt o realitate complicată. Sunt bine, liniștită, accept situația și voi încerca să mer înainte având încredere în sfaturile doctorilor. Întotdeauna cu spirit pozitiv în fața adversității”, a anunțat sportiva iberică, în cadrul unui mesaj postat pe contul de Twitter.

Din luna iulie a simțit că este ceva în neregulă cu organismul ei, pentru că de atunci nu s-a mai putut antrena așa cum o făcea zi de zi de când este în circuitul profesionist.

„Am căutat motive medicale care să explice de ce nu mă simțeam bine. Am făcut diverse analize, de aceea nu am putut merge să joc la New York, deși îmi doream acest lucru. Medicii mi-au spus că este un limfom mic, vindecabil, detectat într-un stadiu incipient”, a mai povestit Carla Suarez Navarro. Printre sportivele din WTA care i-au transmis încurajări sportivei din Spania s-a numărat și Simona Halep. Cele două jucătoare de tenis au avut mereu o relație bazată pe respect.

„Carla, sunt atât de șocată și tristă să aflu această veste. Mă gândesc la tine, știu ce persoană puternică și specială ești, de aceea vei ieși cu bine din asta. Multe sărutări, Simo”, a transmis românca.

„Carlita, dacă știu pe cineva care poate să se bată în situația asta, tu ești aceea! Ești o luptătoare și o mare campionă, cu multă pozitivitate. Îți trimit forță și îmbrățișări”, a scris și Petra Kvitova, jucătoare din Cehia.