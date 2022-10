Veste de coșmar pentru bucureșteni. Nicușor Dan a făcut anunțul

Primăria Capitalei nu va mai crește prețul gigacaloriei

Nicușor Dan a spus că prețul gigacaloriei din București este cel mai mic din România pentru că restul orașelor plătesc între 400 și 500 de lei. De asemenea, primarul Capitalei a mai adăugat că el a fost cel care a insistat să fie majorat tariful pentru că a observat creșterea de preț din noiembrie 2021 pe care Primăria o suporta. În plus, Consiliul General a fost de acord cu propunerea, iar majorarea s-a produs din luna aprilie a anului 2022.Cu toate acestea, edilul a subliniat că locuitorii Capitalei plăteau 160 de lei pentru gigacalorie , în contextul în care niciun oraș din țară nu plătea sub 350 de lei înainte de majorări. „Acum, după ce s-a majorat, și orașele din România au majorat cu puțin, dar noi am trecut de la 160 la 350”.

În același timp, Nicușor Dan a explicat că din prețul total de 860 de lei, Primăria plătește 510 lei, iar bucureștenii restul de 350 de lei. De asemenea, edilul a asigurat că acest tarif nu va fi majorat pentru locuitorii Capitalei. Așadar, bucureștenii vor plăti 350 de lei pentru o gigacalorie pe tot parcursul iernii care vine.

De asemenea, Nicușor Dan a precizat că Guvernul trebuie să ia o decizie de plafonare a prețurilor pe timpul iernii la gazele naturale, inclusiv în cazul celor care au sisteme centralizate. „Eu am spus care e prețul. Acum, calculul fiecărei familii și-l face fiecare. Eu am spus care este prețul pe care bucureștenii îl vor plăti pentru gigacalorie, cei racordați la sistemul centralizat”, a punctat primarul.

Ce se întâmplă cu avariile din sistemul de termoficare

În ceea ce privește problemele din sistemul de termoficare, primarul a explicat că acestea sunt rezolvate din zi în zi câte puțin. Așadar, iarna care vine va fi mai bună cu locuitorii Capitalei față de anul trecut. Acest lucru se va întâmpla pentru că au fost făcute reparații și după Crăciun va funcționa o nouă centrală. În acest context, edilul a mai precizat că Bucureștiul are două mari centrale în sud, două în vest și încă două în nord-est care au fost desființate. În locul celor din nord-est Primăria a pus una provizorie pentru această iarnă.

„În cursul iernii, toate CET-urile din București, cele patru mari, plus cele două, trei mai mici și plus încă 40 și mai mici, toate acestea sunt programate să funcționeze continuu. Și când nu va fi apă caldă și căldură sau când ea va fi insuficientă, se va datora unei avarii”, a explicat Nicușor Dan într-o intervenție în direct la Digi24.