Veste bună pentru acești pensionari. Ce sume vor primi în ianuarie 2022. E oficial!

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a vorbit despre un ajutor financiar acordat pensionarilor la începutul noului an. Având în vedere scumpirea prețului la energie, autoritățile au decis să ofere sprijin bătrânilor cu pensii cuprinse între 1.000 și 1.600 de lei. Conform oficialului, în luna ianuarie 2022, aproximativ 2,5 milioane de pensionari vor încasa suma de 2.200 de lei. Aceasta include pensia lunară, plus diferența acordată de stat, pentru a ajunge la suma respectivă.

„Pensionarii cu veniturile cele mai mici primesc un ajutor, astfel încât oricine are pensia cuprinsă între 1.000 și 1.600 de lei să ajungă la venituri de 2.200 de lei în luna ianuarie. Astfel – și acestea sunt cifrele concrete – ajutorul va fi acordat diferențiat. Cine are pensia de 1.000 de lei va primi un ajutor de 1.200 de lei. Cine are pensia de 1.001 va primi un ajutor de 1.199 de lei. Cine are pensia de 1.002 lei va primi un ajutor de 1.198 de lei, iar ajutorul va scădea pe măsură ce pensia este mai mare. Astfel că persoanele cu 1.600 de lei pensie vor primi 600 de lei acest ajutor, sprijin financiar din partea guvernului”, a spus Gabriela Firea într-o conferință de presă.

Au început deja demersurile pentru acordarea ajutorului financiar. Pensionarii vor beneficia de bani de la începutul lui 2022

Ministrul Familiei susține că, deși informațiile pe care tocmai le-a oferit cu privire la ajutorul pensionarilor sunt „calde”, acestea nu vor mai fi modificate. Firea susține că, începând de marți, 14 decembrie, ele vor fi implementate în legea bugetului de stat. Ajutorul financiar din partea autorităților se acordă o singură dată pe an, în luna ianuarie.

„S-au făcut calcule aplicate care începând de astăzi vor fi și implementate în legea bugetului de stat. De aceea, chiar am solicitat de la Ministerul de Finanțe ultimele calcule. Ceea ce vă prezint sunt informații fierbinți, cum se spune, foarte foarte noi și acestea vor rămâne în vigoare, nu se vor mai modifica.

Ajutorul financiar se acordă o singură dată, în luna ianuarie, unui număr total de aproape 2 milioane și jumătate de pensionari”, a mai spus Gabriela Firea, ministrul Familiei.