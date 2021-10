Veste bună în lumea sportului! David Popovici a reușit o nouă performață! Câți bani sunt la mijloc

Sportivii cu care David urmează să intre în competiție sunt britanica Sky Brown (skateboarding), spaniola Adriana Cerezo Iglesias (taekwondo), rusoaica Viktoria Listunova (gimnastică artistică) şi sârboaica Adriana Vilagos (atletism).

Bursă de formare de 15.000 de euro

Votul şi finala vor avea loc în timpul seminarului EOC din Samorin (Slovacia), programat în perioada 25-26 noiembrie. Cel mai bun sportiv va primi o bursă de formare de 15.000 de euro, iar locurile doi şi trei vor fi în valoare de 8.000 de euro, respectiv 5.000 de euro. Tinerii care nu se califică în top 3 vor primi câte 3.000 de euro

Aceasta este a 10-a ediţie a Trofeului Piotr Nurowski pentru disciplinele de vară. În urmă cu câțiva ani, gimnasta Larisa Iordache s-a clasat a doua în preferinţele celor care au votat, reprezentanţii Comitetelor Olimpice Naţionale participante la Adunarea Generală a EOC.

Recompensele se oferă sportivilor care sunt o revelație în lumea sportului și care au avut un parcurs armonios și promițător. Competiția fost făcută în memoria fostului preşedinte al Comitetului Olimpic Polonez, Piotr Nurowski, care a decedat în 2010 într-un accident de avion. Aceste premii se oferă în fiecare an și sunt două secțiuni: sporturi de iarnă și sporturi de vară.

Povestea lui David Popovici

David Popovici a șocat lumea sportului când a reuşit să câştige trei medalii de aur la Campionatele Europene de juniori în 2021, să doboare două recorduri mondiale de juniori, la 100 şi 200 m liber, şi să se claseze pe locul 4 la JO de la Tokyo la 100 m liber.

„Era modelul potrivit pentru sport, înalt la vârsta lui, membre lungi, energie multă și un pic de burtică. Asta a dispărut însă repede. Îi plăceau de la început provocările, competiția. Antrenamente, întreceri, ștafete, la toate se cupla total”, rememorează Rădulescu la Tokyo rădăcinile colaborării cu Popovici.

Sportivul a ales acest sport la vârsta de 4 ani când a fost trimis la bazin de un doctor ortoped pentru că avea mici probleme cu coloana. Acesta a declarat de mai multe ori că marele sprijin îl are de la antrenorul lui care l-a ajutat să ajungă unde este azi.

„Acum 4-5 luni nici nu mă gândeam că mă voi califica într-o finală la 200 metri liber. M-am simțit un pic mai bine decât în serii, asta pentru că prima cursă a setat ritmul pentru ceea ce urmează. Cursa a fost foarte bună, perfectă, am reușit să mă calific în finală, ceea ce e un lucru excelent pentru mine!

Acum 4-5 luni nici nu visam la asta. Dar se mișcă totul repede, se schimbă pentru că am un antrenor foarte bun și acum sunt în finală. Și sunt convins că vă fi o finală de neuitat! Știți care a fost ultima indicație pe care mi-a dat-o antrenorul meu? Să mă distrez și asta am și făcut”, a declarat David Popovici acum ceva vreme, potrivit GSP.