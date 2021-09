INTERVIU. A intrat prima la Conservator și a luat bursă de merit. Cine este femeia care i-a cucerit pe Alex Velea și Pepe

EVZ: Lumea te știe de pe YouTube sau drept fata frumoasă care cântă cu Pepe și Alex Velea. Cine este de fapt Shondy cu adevărat?

Shondy: Sunt Alexandra, o fată simplă de la Deva, căreia îi place să cânte orice și mai ales oricând.

Care a fost primul tău contact cu muzica? La ce vârstă?

Primul meu contact nu pot să îl știu cu exactitate, deoarece foarte mică, însă îmi amintesc că pe la vârsta de 4-5 ani, orice cântăreț auzeam cântând, începeam să îl imit și să fredonez și eu. Acesta a fost, probabil, momentul în care părinții mei s-au gândit să mă înscrie la o școală de muzică.

Faptul că ești o femeie frumoasă a reprezentat și un dezavantaj? Lumea te-a etichetat în vreun fel înainte să te cunoască cu adevărat?

Frumusețea are într-adevăr avantaje, dar și dezavantaje. Unii oameni pun etichete greșite și am trecut și eu prin experiențe în care am fost văzută într-un mod eronat, dar mereu cei care au vrut să mă cunoască, au descoperit adevărul (râde).

Ai ales să termini Conservatorul tocmai pentru a demonstra că nu ești doar o femeie frumoasă, ci ai talent și studii muzicale sau Conservatorul a fost un vis de-al tău?

Nu mă consider o femeie atât de frumoasă încât să dovedesc lucruri. Pentru mine pasiunea pentru muzică a fost și este atât de mare încât am vrut să știu absolut tot ce se întâmplă în acest mare subiect. De la terorie, istorie, dedesubturi, până la practică.

A fost o ambiție să intri prima pe liste sau pur și simplu așa s-a nimerit?

Nu mi-am impus să intru prima la Conservator, ba chiar îmi era frică de concurenți, în special de cei din București, care erau mult mai apropiați de toate informațiile pentru admitere. M-am pregătit să intru cu o notă mare și m-am bucurat mult să aflu că a fost cea mai mare.

De curiozitate, cât mai este o bursă de merit și ce poți face cu acei bani?

Nu știu cât mai este acum bursa de merit, din ce știu, s-a mărit cu mult față de cât primeau studenții eminenți prin 2016. Dar îmi amintesc ce făceam eu cu acei bani : îmi cumpăram blugi și accesorii pentru păr, deci nu era o sumă prea consistentă.

Ce crezi tu că ai diferit față de ceilalți artiști la început de drum, care vor să-și facă un nume în industria muzicală?

Cred că toți artiștii sunt diferiți și unici. Fiecare are potențial și o tușă personală aparte și sunt sigură că există urechi pentru fiecare în parte.

Cine te-a sprijinit cel mai mult în carieră ? Părinții au fost de acord să urmezi Conservatorul sau au zis să te îndrepți către o carieră mai bănoasă ?

Părinții mei au fost primii susținători în a începe acest drum, deși nu știau la ce se înhamă. E un drum greu de parcurs, dacă vrei să îl faci ca la carte, dar e și foarte frumos. Au fost mereu de acord cu ce mi-am dorit eu, necondiționat. Și în general toți cei dragi mie m-au susținut, un loc foarte special fiind ocupat de logodnicul meu, care, într-un moment de-al meu de cotitură, a avut puterea unui stadion întreg de încurajări pentru a-mi continua drumul.

Cum a fost colaborarea cu Pepe și Alex Velea? Sunt artiști pe care îi admirai în copilărie? Ai avut emoții la prima întâlnire cu ei?

Pentru mine au fost momente ce m-au onorat, atât colaborarea cu Alex Velea, un artist desăvârșit, cât și cea cu Pepe, de asemenea. Am emoții de fiecare dată când fac ceva frumos și îmi place. Emoții contructive fără de care un act artistic nu are suflet.

Zi-mi sincer cu care dintre ei aveai poster în cameră când erai mică?

Când eram mică nu prea aveam postere cu băieți. Le apreciam muzica, dar fiind fată eram pasionatăde fetele care cântau frumos, îmi doream să fiu ca ele, în special Andra. Nu mi-a lipsit de pe pereți niciun poster de-al ei.

Orice tânăr artist are un vis de a face un duet cu un artist internațional. Tu cu cine ai vrea să fii pe aceeși scenă?

Am multe personalități din străinătare cărora le apreciez calitățile vocale excepționale, cum ar fi Christina Aguilera, Beyonce. Însă artistul pe care îl plac din toate punctele de vedere este Celine Dion. Probabil că duetul ar avea loc abia după ce m-aș trezi din leșin (râde).

Am văzut că ești activă și pe TikTok. Cum te-a primit comunitatea de pe această platformă? Ai parte de bullying sau prietenii tăi virtuali lasă comentarii pertinente?

Nu mă pot lăuda cu aptitudinele mele în ceea ce privește TikTok-ul. Mai am de învățat și de postat ca să pot fi în rând cu lumea. Dar, într-adevăr, majoritatea postărilor au fost primite cu multe aprecieri. Încă nu am avut parte de bullying, probabil pentru că tot ceea ce postez eu e de bun simț și are legătură cu muzica pe care o fac.

Ai avut parte de răutăți de când te-ai lansat în industria muzicală din România?

Din fericire, până acum piesele pe care le-am lasat au primit într-o foarte mare măsură, comentarii pozitive. Sunt foarte bucuroasă că pentru ultima mea piesă, „Hai să ne vedem mai rar”, nu a fost nimeni care să-și spună of-ul în comentarii. Nu că m-ar deranja, orice comentariu pe mine mă ajută să văd cum sunt percepută, ce ar dori oamenii să vadă diferit și în final să evoluez și să mulțumesc, cum pot, pe toată lumea.