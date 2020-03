Aşadar, filmările la câteva show-uri au fost suspendate fără să se ştie perioada, pe fondul epidemiei de coronavirus. Până în prezent se ştie că au fost oprite filmările pentru show-uri ca Chefi la cuține, Next Star, Sacrificiul sau nouă emisiune de „dating” a lui Liviu Vârciu (Take me out), după cum anunță Antena 1 într-un comunicat de presă.

„Vor fi reluate atunci când condițiile o vor permite. Măsurile au fost luate pentru a nu pune în pericol sănătatea echipelor de conținut și producție, a participanțilorși a invitaților”,se arată în document.

Nu sunt singurele măsuri luate de trustul Intact în contextul răspândirii epidemiei de Covid-19, după cum relatează paginademedia. În urmă cu câteva zile au fost dezinfectate studiourile și clădirile în care angajații își desfășoară activitatea. De asemenea, la Antena 3 au fost suspendate emisiunile înregistrate, iar o parte dintre jurnaliști au început să lucreze de acasă.

