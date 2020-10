Gigi Becali este la un pas de un mare eșec. Fostul jucător al Stelei, Adrian Bumbescu, a declarat, în exclusivitate pentru realitateasportivă.net: „FCSB sunt vai de ei, nici sezonul ăsta nu au nicio șansă la titlu. Vor termina pe locurile 3-4. Nici dacă vine Laurențiu Reghecampf nu se schimbă situația“. Adrian Bumbescu este sceptic și cu privire la Craiova, cu toate că oltenii au avut un start aproape perfect de campionat.

Primul scurtcircuit în parcursul juveților a fost provocat în Bănie de Academica Clinceni.

“Mă așteptam să piardă și Craiova, m-am gândit înaintea meciului că trebuie să se întâmple ceva că prea au avut noroc și chiar arbitraje favorabile în unele situații. Aseară nu au jucat nimic, chiar dacă au o serie victorioasă care la un emoment se poate încheia, dacă ești echipă mare nu pierzi un astfel de joc.

Totuși au avut în fața un adversar care eu spun că nu are cum să nu prindă play-off-ul, Poenaru are o trupă foarte bună acolo. Craiova nu mi se pare nici anul ăsta așa puternică, îl au accidentat și pe Koljic care mi se pare cel mai bun atacant din țară”, este comentariul antrenorului, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Reghecampf și Becali, varianta câștigătoare?!

Laurențiu Reghecampf, antrenorul de fortbal în vârstă de 45 de ani, soțul celebrului impresar Anamaria Prodan, este liber de contract după ce și-a dat demisia de la Al-Wasl, o echipă din Emiratele Arabe Unite!

Antrenorul român a plecat de la Al Wasl, formație la care antrena din ianuarie 2019. Pe 16 octombrie, Al Wasl a pierdut 1-4 cu Bani Yas, echipa pregătită de Daniel Isăilă, în prima etapă din Emiratele Arabe Unite.

De-a lungul carierei, Reghecampf a mai antrenat la Gloria, U Craiova, FC Snagov, Chiajna, FCSB (în două mandate), Al Hilal, Litex și Al Wahda.

Ce spune Becali? Vine Reghe la FCSB?

„Și ce vreti să fac eu? Voi nu știți că am antrenor la echipă? Nu știu ce a făcut Reghe. V-am spus că nu vreau să mai vorbesc”, a declarat Gigi Becali.

Becali l-ar fi vrut pe Rege la FCSB, dar ceva s-a întâmplat!

„ Am discutat cu el. L-am întrebat «Cum ai veni tu?». Nu l-am întrebat cu gândul de a-l lua, nu i-am propus asta. Am vorbit cu el și mi-a zis «Patroane, nu are rost să discutăm asta acum pentru că am contract! Când nu voi mai avea contract, putem discuta!”, spunea Gigi Becali, pe 11 iulie, despre o posibilă revenire a lui Reghecampf la FCSB.