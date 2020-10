Anamaria Prodan, soția și agentul lui Laurențiu Reghecampf, a fost întrebată dacă antrenorul are de gând să revină în fotbalul românesc, iar aceasta a negat, fără să dea însă prea multe detalii.

„Nu vine! Este în discuții cu alții”, a spus Anamaria Prodan.

Becali, reacție rapidă! Vine la FCSB?

„Și ce vreti să fac eu? Voi nu știți că am antrenor la echipă? Nu știu ce a făcut Reghe. V-am spus că nu vreau să mai vorbesc”, a declarat Gigi Becali.

Becali l-a vrut la FCSB, dar ceva s-a întâmplat!

„ Am discutat cu el. L-am întrebat «Cum ai veni tu?». Nu l-am întrebat cu gândul de a-l lua, nu i-am propus asta. Am vorbit cu el și mi-a zis «Patroane, nu are rost să discutăm asta acum pentru că am contract! Când nu voi mai avea contract, putem discuta!”, spunea Gigi Becali, pe 11 iulie, despre o posibilă revenire a lui Reghecampf la FCSB.

Laurențiu Reghecampf a confirmat informația pentru Gazeta Sporturilor.

Surse GSP.ro din cadrul staff-ului spun că Reghe a demisionat pentru că șefii nu i-au dat bani de transferuri pe care i-au promis înainte de începerea campionatului. Antrenorul român le-a spus conducătorilor că nu poate obține performanță și nu se poate bate pentru trofee cu jucători fără experiență și aduși de la echipa a doua.

Anamaria Prodan dă din casă! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Reghe?

Impresarul Anamaria Prodan, soția lui Reghecampf, a dat detalii despre situația antrenorului.

„Laurențiu le-a cerut celor de la club să-l lase să plece pentru că își dorea o nouă provocare. Conducerea lui Al Wasl a fost de acord cu cerința lui, astfel că despărțirea s-a produs fără probleme”, a declarat Anamaria Prodan