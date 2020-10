După ce Florin Bratu a semnat contractual cu Anamaria Prodan, sexy-impresara a ținut să clarifice din star cundițiile în care se va desfășura colaborarea lor.

Antrenorul a semnat un contract prin care Anamaria îl reprezintă, dar impresara anunță condiții. „L-am semnat ultima oară pe Florin Bratu, care e atât de dedicat şi de serios. E exact cum visez eu un antrenor!

Să nu-mi apară prin ziare cu nimic! Vreau să nu-l văd beat pe undeva, să nu-mi apară cu femei uşoare și să nu facă beţii şi chefuri cu jucătorii, că să-l vadă jucătorii beat. Mă uit la antrenorii mei şi toţi sunt exemple demne de urmat”, a declarat Anamaria Prodan într-o intervenție la Telekom Sport.

Cine este Florin Bratu

Bratu antrenează din ianuarie 2020 Concordia Chiajna, după ce a mai profesat pe la Dinamo II, CS Tunari, Dinamo U19, România U18, Dinamo, Aerostar Bacău și Turris. Bratu a declarat că dorește să fie numărul 1 după Laurențiu Reghecampf, scrie Cancan.

„Mi-am dat seama că am nevoie de un manager care să mă reprezinte. Nu am avut pe nimeni, iar Ana a fost cea mai insistentă. Poate a văzut ceva în mine, potențial. După o discuție cu ea i-am zis ”Ana, nu vreau să semnez un contract doar de dragul de a-l semna! Vreau ca după soțul tău, Laurențiu Reghecampf, să fiu numărul 1”. S-a blocat puțin, a zâmbit și a zis «OK». Eu zic că timpul va dovedi. Eu vorbeam de viitor, poate viitorul mă va face numărul 1. Vreau să ajung la un anumit nivel. M-am apucat de această meserie din pasiune și pentru bani. Ana, pe ceea ce face, este numărul 1. E foarte ambițioasă și se bate pentru fiecare antrenor și jucător. Mă bucur pentru că și eu am nevoie de susținere” a punctat „Bratone” pentru GSP Live.