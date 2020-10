Impresara și vedeta de televiziune Anamaria Prodan a fost înştiinţată oficial, de către Parchet, că îi sunt ascultate telefoanele. Nimic nou sub soare, scandalurile ținându-se lanț în fotbalul autohton. Impresara susţine că acum este anchetată în cazul meciurilor de la Gloria Buzău. După cum se știe, Comisia de Disciplină a suspendat, în 2016, mai mulţi jucători şi antrenori de la echipa buzoiană pentru trucarea meciurilor.

Soţia lui Laurenţiu Reghecampf a declarat, pentru un post de televiziune, că nu a avut nicio treabă, niciodată, cu vreun jucător sau antrenor de la Gloria Buzău. Mai mult decât atât, în cursul zilei de azi, a fost sunată de mai multe cunoştinţe din fotbal, care trec prin aceeaşi situaţie.

Imaculata Ana

„Nu am avut niciodată legătură, nici cu echipa, nici cu antrenorii. Nu am avut niciun jucător sau antrenor la Gloria Buzău, niciodată. Încă vreo 5-6 cunoştinţe din fotbal m-au sunat azi, să îmi spună că şi ei au fost ascultaţi. N-o să-mi permit vreodată să îmi fac familia, copiii de ruşine”, a declarat Anamaria Prodan.

Gloria Buzău are nu mai putin de 10 meciuri suspecte de trucaj. Conform raportului întocmit de Federația Română de Fotbal, 17 jucători și antrenori sunt suspecți. Cel mai sancționat personaj din această anchetă este Ion Viorel, care a primit o amendă de 200 de mii de lei și o suspendare de doi ani.

Aceeași sanctiune au luat-o și secunzii săi, Romică Bunică (cel care a marcat celebrul gol din ultimul minut contra FCSB-ului, într-un meci Gloria Buzău – FCSB 1-1, meci jucat în noiembrie 2007) și Marian Roșu.

„Luxul sunt eu!”

Supranumită și Sexy-impresara, Anamaria și-a făcut timp, printre solicitantele îndatoriri profesionale, să își ofere plăcerea unei ședințe foto cu dedicație pentru nu puținii ei dușmani. A pozat provocator, cum îi e felul, pentru ediția de toamnă a revistei Luxury. Căci da, luxul și opulența îi vin mănușă: „Eu sunt luxul! Trăiesc în lux, nu mă impresionează nimic”, a spus Prodan pentru revista menționată.

Sursa: RTV