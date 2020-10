”Reghe” a plecat de la Al Wasl, după ce echipa lui a pierdut cu 4-1, în fața celor de la Bani Yas, antrenată de alt român, respectiv Daniel Isăilă. Supărarea lui Reghecampf a venit de la faptul că patronii echipei au refuzat să facă transferurile pe care i le-au promis.

Cea care a confirmat despărțirea de la Al Wasl este chiar soția antrenorului, respectiv Anamaria Prodan.

„Da, suntem în tratative acum! Laurențiu le-a cerut celor de la club să-l lase să plece, pentru că își dorea o nouă provocare. Conducerea lui Al Wasl a fost de acord cu cerința lui, astfel că despărțirea s-a produs fără probleme”, a spus Anamaria Prodan, care a mai lăsat să creadă că soțul ei va reveni antrenor la FCSB.

Discuții au mai fost

În iunie 2020, ”Reghe” a declarat public că și-ar dori să antreneze la FCSB și că are discuții cu Gigi Becali. „M-aș întoarce doar la FCSB, unde să lucrez cu Gigi Becali. Pentru mine e același om, îl cunosc foarte bine. În momentul când simte că totul e ok la echipă, vede că echipa joacă fotbal, sunt sigur că va fi foarte liniștit. Mai am un an contract cu Al Wasl. Depinde ce se întâmplă. În momentul de față sunt foarte bine”, a declarat, marți, Laurențiu Reghecampf.

După câteva zile, Becali a confirmat discuția și a spus că va începe negocieri serioase cu antrenorul, abia când acesta va fi liber de contract. „Am discutat cu el. L-am întrebat «Cum ai veni tu?». Nu l-am întrebat cu gândul de a-l lua, nu i-am propus asta. Am vorbit cu el și mi-a zis «Patroane, nu are rost să discutăm asta acum pentru că am contract! Când nu voi mai avea contract, putem discuta!»”, a spus Becali.

Laurențiu Reghecampf a pregătit Steaua/FCSB în două rânduri. Primul mandat a fost între iunie 2012 și iunie 2014, iar cel de-al doilea între decembrie 2015 și iunie 2017.

