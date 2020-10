Reghecampf și Becali, mână-n mână?! După demisie, FCSB conturează un parteneriat nou?

Antrenorul român a plecat de la Al Wasl, formație la care antrena din ianuarie 2019. Pe 16 octombrie, Al Wasl a pierdut 1-4 cu Bani Yas, echipa pregătită de Daniel Isăilă, în prima etapă din Emiratele Arabe Unite.

De-a lungul carierei, Reghecampf a mai antrenat la Gloria, U Craiova, FC Snagov, Chiajna, FCSB (în două mandate), Al Hilal, Litex și Al Wahda.

Becali, reacție rapidă! Vine la FCSB?

„Și ce vreti să fac eu? Voi nu știți că am antrenor la echipă? Nu știu ce a făcut Reghe. V-am spus că nu vreau să mai vorbesc”, a declarat Gigi Becali.

Becali l-a vrut la FCSB, dar ceva s-a întâmplat!

„ Am discutat cu el. L-am întrebat «Cum ai veni tu?». Nu l-am întrebat cu gândul de a-l lua, nu i-am propus asta. Am vorbit cu el și mi-a zis «Patroane, nu are rost să discutăm asta acum pentru că am contract! Când nu voi mai avea contract, putem discuta!”, spunea Gigi Becali, pe 11 iulie, despre o posibilă revenire a lui Reghecampf la FCSB.

Laurențiu Reghecampf a confirmat informația pentru Gazeta Sporturilor.

Surse GSP.ro din cadrul staff-ului spun că Reghe a demisionat pentru că șefii nu i-au dat bani de transferuri pe care i-au promis înainte de începerea campionatului. Antrenorul român le-a spus conducătorilor că nu poate obține performanță și nu se poate bate pentru trofee cu jucători fără experiență și aduși de la echipa a doua.

Anamaria Prodan dă din casă! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Reghe?

Impresarul Anamaria Prodan, soția lui Reghecampf, a dat detalii despre situația antrenorului.

„Laurențiu le-a cerut celor de la club să-l lase să plece pentru că își dorea o nouă provocare. Conducerea lui Al Wasl a fost de acord cu cerința lui, astfel că despărțirea s-a produs fără probleme”, a declarat Anamaria Prodan, conform Cancan.