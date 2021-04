Una dintre ultimele concurente eliminate de la Survivor România, Vera Miron, a răbufnit la adresa Mariei și a lui Albert, foștii coechiperi din echipa Războinicilor. Vera a avut o relație destul de încordată cu cei doi, astfel că era normal să-i critice. Bruneta a povestit care au fost motivele care au făcut-o să se simtă dezamăgită, ba chiar trădată de Albert. De asemenea, ea a povestit de la ce a pornit conflictul ei cu Maria Chițu.

În intervenția sa, Vera a povestit, în emisiunea Teo Show, că Albert i-ar fi promis că nu o va nominaliza pentru eliminare, după ce a votat-o deja, o dată. Astfel că a fost extrem de dezamăgită în momentul în care și-a auzit numele și a fost nevoită să plece. Fosta concurentă că s-ar întoarce oricând în competiție, chiar și la ediția de anul viitor, dacă va fi chemată de producători.

„Sunt supărată că am plecat. Nu m-a speriat absolut nimic. Mi-a plăcut din prima zi absolut tot. M-am dus acolo cu un scop, să îi demonstrez fiului meu. A plâns când am plecat. Eu trebuia să stau mai mult, dar am avut niște probleme cu mama. Am fost foarte bine primită în echipă și nu a avut nimeni nimic de reproșat la adresa mea. M-a dat afară un singur coleg. El a găsit un singur motiv, dar problema mea nu era atât de gravă să fiu dată afară. Am avut o întindere inghinală”, a declarat Vera, la Teo Show.

Nu îi poartă ranchiună lui Albert

Chiar dacă a determinat eliminarea sa, Vera susține că nu-i poartă ranchiună lui Albert. În schimb, ea crede că Maria a avut ceva împotriva ei pentru că ar fi pus ochii pe Marius Crăciun. Or, ea s-a înțeles foarte bine cu acest concurent.

„E geloasă și frustrată. Nu voia să vorbească cu nimeni, să aibă de-a face cu nimeni. M-am dus până la eliminare cum am fost eu. Toată lumea era geloasă că era cu mine și cu ea nu”, a spus Vera.

Chiar dacă a ieșit din cauza nominalizării lui Albert, Vera a spus că nu îi poartă ranchiună acestuia.

„Am avut o conversație cu el după primul vot și mi-a zis că îi pare rău, dar a promis că dacă mai iese favorit nu o să mă mai voteze. A fost o lovitură pentru mine. Îmi place să ai cuvânt în fața cuiva. Nu e dușmanul meu, nu am ură față de el, pur și simplu m-a deranjat că m-a mințit”, a mai spus fosta concurentă.