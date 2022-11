Vedetă ProTv la un pas de moarte. A ajuns direct pe masa de operație

Cunoscutul designer, Cristina Joia, care face parte din echipa „Visuri la cheie“ a dezvăluit cum a fost diagnosticată cu o afecțiune gravă care a trimis-o direct pe masa de operație.

„În momentul în care am încercat să fac un copil, am făcut foarte multe fertilizări și inseminări. M-am dus tot așa să fac radiografie și mi-a zis doamna de acolo: Mă fetiță, nu știu ce ai tu acolo. Nu sună deloc bine plămânii tăi. Nu știu ce ai, dar s-ar putea să crăpi înainte să faci copilul ăla pe care vrei tu să-l faci. Eu zic să rămâi aici, să faci radiografia și să vedem ce e de făcut”, a dezvăluit Cristina Joia.

Operată de urgență

Până să ajungă să facă un control amănunțit, designerul de la ProTv a avut o criză puternică și a ajuns la spital în stare gravă. „M-au operat de urgență. Diagnosticul: Pneumotorax. Am avut o criză. M-am sufocat, eram verde când am ajuns la spital. Plămânul meu era perforat”, a mai spus Cristina Joia, la podcastul lui Cătălin Măruță.

Pneumotoraxul este rezultatul acumulării de aer în spațiul dintre plămâni și peretele toracic, numit și spațiu pleural. Este o afecțiune gravă și potențial fatală dacă nu este tratată la timp.

Divorț dureros

Cristina Joia a decis să vorbească și despre divorțul care a afectat-o extrem de mult. „S-a întâmplat în urmă cu un an jumătate. Și am ales să nu vorbesc despre asta, în primul rând pentru că am avut nevoie de un timp să procesez ce se întâmplă. El a vrut să plece, dar asta nu mă face pe mine mai puțin vinovată. Dacă partenerii nu lucrează la relație în fiecare zi și nu prioritizează relația, lucrurile alea nu au cum să țină doar dacă se iubesc. De iubit ne-am iubit foarte mult.

E o lecție pentru cei care ne ascultă: iubirea nu e de ajuns! Dacă vorbim despre cum se simte un divorț… este ca o moarte. Dacă acolo a fost o legătură și oamenii s-au iubit, divorțul e absolut cumplit“, a mai spus Cristina Joia.