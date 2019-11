Povestea de viață a celui care lua locul 2 în concursul culinar de la Pro Tv este, însă, una care pătrunde mai degrabă spre un reality-show. Tinu a cunoscut și mărirea și decăderea, și-a văzut visurile spulberate și a muncit din greu pentru realizarea altora; a luat-o mereu de la capăt, convins că „sfârșitul nu-i aici”.

La 17 ani, scrie bihon.ro, Alexandru Hora avea taraba lui de pe urma căreia făcea bani. Mulți bani, dar care au fost prost „investiți. „Dețineam un doctorat în jocuri de noroc”, își amintește eroul de la Master Chef despre perioada care i-a marcat adolescența, „cu un tată alcoolic, cu educație prin bătăi, umilit, hărțuit, adesea am dormit la vecini, prin scara blocului”.

În 2000, se vede abandonat într-un tren de un escroc care-i promisese că-l duce în Occident. Cum-necum, aterizează în Spania și nimerește la o fermă unde trebuia să aibă grijă de 1500 de porci tailandezi și 400 de vaci, pe o suprafață de 2700 de hectare. „Ce îmi place la spanioli e că nu te întreabă dacă ai studii, ci dacă ai chef de lucru. M-au încercat în tot felul, chiar mi-au pus bani sub scaun. Am râs, mă gândeam «Ce, sunt nebun să pun mâna pe 10 euro, când eu am venit să fac bani mulți?!”», rememorează azi Tinu acele vremuri.

Ani trec, în viața lui apare o femeie, iar căsătoria îi aduce primul copi, pe Aida, o frumoasă fetiță de dragul căreia s-a înscris la Master Chef. Din 5000 de concurenței, iese pe 2 și câștigă un training la Academia Barilla, de lângă Parma, dar câștigul în plan profesional este anulat de pierderea în cel personal. Soția divorțează, Tinu intră într-o depresei, ajunge să doarmă prin parcări și…

Și o ia de capăt, cum singur povestește, însă de data asta și cu ajutorul unei alte femei. Devine iar tată, de data aceasta de băiat. Nu renunță la visul de a-și deschide un restaurant și reușește asta în 3 ani de muncă.

„Am aceleași probleme de sănătate, ruptură de menisc, dar tot stau 18 ore în bucătărie. Se spune că în viață să faci o casă, să plantezi un pom. Eu am făcut trei case, doi copii și am plantat mulți pomi. Și am învățat că singurul lucru care contează sunt oamenii, familia”, este singura concluzie pe care o trage Alexandru Hora.

