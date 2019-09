Femeia a depus la dosar probele care-l desființează pe celebrul fotbalist și îl acuză că a distrus-o din punct de vedere sentimental.

Dana şi Ionel Ganea au împreună doi copii, Ioana și George, și cu toate că sunt căsătoriți de 24 de nai, între ei nu mai există cale de împăcare. Recent, soția celebrului fotbalist a depus la dosarul de divorț probe care îl pot „îngropa” definitiv pe acesta.

„Da, așa este, am avut un nou termen. S-a amânat, pentru că, legal, și cealaltă parte trebuie să studieze probele depuse de mine. Eu am văzut destule din partea lor, dar fără importanță în proces. Niște bazaconii, nici nu mă interesează. Am depus anumite probe, care nu pot fi contestate. Pot spune că au rămas fără cuvinte când le-au văzut. Nu se așteptau la asemenea probe. Astfel că au cerut amânare pentru a le ‘studia’.

Sau, mai bine zis, să tragă de timp. Să o lungească cât mai mult pentru că așa este în România. Eu nu am niciun stres, dar cu cât este mai mediatizat procesul, cu atât este mai bine. Poate așa o să fie o luptă dreaptă. El a pus un capac de piatră pe inima și sufletul meu. Cu această ocazie, țin să mulțumesc martorilor ambelor părți, în special prietenei mele Sica și doamnei avocat Cristina Cuibuș”, a spus Dana pentru Cancan.

Magistrații au stabilit, astfel, un nou termen în proces, timp suficient pentru Ionel Ganea și avocatul lui să-și pregătească apărarea și să încerce demontarea probelor aduse de Dana. Șansele de împăcare ar fi, însă, în clipa de față egale cu zero, femeia fiind decisă să-și recapete libertatea, sătulă de calvarul pe care l-ar fi trăit alături de fostul fotbalist timp de aproape două decenii și jumătate.

„Despre motivele de divorț nu are rost să vorbesc, având în vedere că toată lumea îl cunoaște. Cert este că din august 2018 am intrat din nou în conflict. Șanse de împăcare nu mai sunt! Au fost, dar nu a știut să profite de ele.

Atât divorțul, cât și partajul vor fi foarte grele, că doar este vorba despre o persoană cu influență. Am cerut inclusiv ordin de protecție în 2017, dar fără rezultat, pe motiv că nu sunt suficiente probe la dosar. Dar ordin de protecție nu cere nimeni aiurea! Că doar nu am cerut că m-a invitat la o cafea…”, mai spunea Dana în luna martie.

