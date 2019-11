Jurnalista Mara Bănică a fost hărțuită de un bărbat necunoscut, cu chipul ascuns sub o mască, timp de aproape un an și jumătate. Acest „Anonymous” de Dâmbovița a urmărit-o și-n fața sediului Antenei 1, acolo unde vedeta mersese pentru a participa la emisiunea „Acces direct”.

Din cele relatate de Mara Bănică, individul i-a cerut și bani, într-un gest de șantaj rămas însă neconcretizat.

„Dragii mei, în ultimul an și jumătate am fost forțată să renunț la activitatea mea pe rețelele de socializare. Cei dintre voi care mă urmăresc, știți bine că una dintre plăcerile mele esta să scriu aici cu voi. Din păcate, de aproape un an și jumătate am trăit terorizată de un individ care mi-a trimis peste 11.000 de mesaje de amenințare, șantaj și hărțuire de pe peste 5.000 de conturi false! Condiția pentru a mă lăsa în pace era să-i dau diverse sume de bani”, scrie Mara Bănică pe Facebook.

Agresorul ar fi urmărit-o chiar și noaptea, venind după ea la sediul Antenei 1. „Purta o mască pe față”, susține jurnalista, care este convinsă că „încerca să mă intimideze să îi dau bani”.

Din fericire, povestea s-a încheiat cu reținerea bărbatului de către polițiștii Secției 8, „cărora le mulțumesc din suflet pentru profesionalism și promptitudine. O să revin cu detalii despre individ, acum mă grăbesc puțin”, conchide Mara Bănică.

