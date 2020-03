12 martie

Vaticanul s-a asociat cu IBM și Microsoft. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 12 martie s-au născut Liza Minnelli, Georges Delerue, Walter Schirra, Jack Kerouac, Kemal Atatürk, Constantin Chiriţă, George Nicolescu, Virgil Nemoianu.

Pe 12 martie sunt Sfinţii: Teofan, Grigorie Dialogul şi Simeon Noul Teolog.

”Evenimentul Zilei” din 12 martie 1930 – „omul care a înfrânt singur un imperiu”, Mahatma Gandhi, începe, pe jos, drumul de 300 de mile, acţiune care urma să devină un simbol politic puternic. „Mare păcat că astfel de oameni au fost împuşcaţi!” – declara, în anul 1961, cine altul, POTUS, John Fitzgerald Kennedy. Doi ani mai târziu avea să-i împărtăşească soarta lui Gandhi.

Pe 12 martie îl pomenim pe scriitorul Constantin Chiriţă, de la naşterea căruia se împlinesc 95 de ani, autorul seriei „Cireşarilor„. Am în faţă un volum vechi, îngălbenit, „Cireşarii„, ediţia din 1956, de la Editura Tineretului. L-am citit atunci, în copilărie, în 1956, pe nerăsuflate. Ce aventuri! Cartea avea şi o hartă – şi însemnări, un jurnal de expediţie – ce interesant! Am fost alături de Victor, Lucia, Ionel, Maria, Ursu, Dan şi neastîmpăratul Tic, împreună cu cățelul Țângulică, în explorarea lor din Peştera Neagră. Apoi în „Castelul fetei în alb”, care mi-a plăcut cel mai mult dintre cărţile Cireşarilor, poate unde era vorba despre ceea ce auzeam în casă și am făcut mai târziu, istorie, cetăți și oraşe uitate, când eram numit „şacal de ruine” – asta în Orient. Pe atunci în anii 60’ aveam timp, citeam, încet, cam o carte la două zile, uneori mai multe, concomitent. Prin cititul rapid, un volum de 300 de pagini într-un sfert de oră. Dar, dacă îmi plăcea cartea, reveneam și o citeam normal, încet, oferindu-mi plăcerea stilului autorilor.

Despre copilărie mea și Calea Moșilor nu ar fi rău să citiți, sau să recitiți https://evz.ro/horoscop-calea-mosilor.html. Aduce un pic de normalitate în vremurile astea isterice.

Iată ceva interesant, din curierul de acum zece zile, nu l-am deschis până acum, iar știrea nu a apărut în EVZ:

Vaticanul s-a asociat cu IBM și Microsoft pentru a elabora regulile de etică pentru Inteligența Artificială-IA. Conducerea celor doi giganți tehnologici s-a întâlnit cu înalți responsabili din Vatican și a convenit să colaboreze pentru găsirea metodelor centrate pe rolul omului în conceperea dispozitivelor AI.

Susținut de Papa Francisc, parteneriatul a fost semnat de Brad Smith, președinte al Microsoft, de vicepreședintele executiv al IBM, John Kelly și de președintele Academiei Pontificale pentru viață, arhiepiscopul Vincenzo Paglia.

Documentul semnat plasează omul în centrul noilor tehnologii și cere ca IA să fie concepută pentru binele casei noastre comune și al oamenilor.

Deși găsirea unei voci comune în gestionarea IA pare imposibilă în acest moment, Vaticanul continuă să-și manifeste interesul față de problemele etice ridicate de noile tehnologii. Anul trecut, a organizat o conferință despre viitorul roboticii împreună cu japonezul Hiroshi Ishiguro, specialist în robotică.

Papa Francisc a decalarat, într-un comunicat, că : Accentuarea inegalităților pretutindeni în lume nu trebuie să dăuneze imensului potențial pe care îl oferă noile tehnologii. Exact de asta mai aveam nevoie în timpurile astea tulburi și anormale, de un papă musulman cu vederi comuniste. Ei, glumeam, cred că nu este musulman, musulmanii nu poartă basca aia albă pe cap!



John Kelly, de la IBM a declarat, la rândul său, că fiecare loc de muncă din lume va fi afectat într-o manieră sau alta de Inteligența Artificială într-un viitor imediat. El a adăugat că cel mai bun scenariu este acela în care omul nu este înlocuit de mașină, ci lucrează împreună. Mașinile pot depăși omul în unele situații, dar nu în toate, a spus Kelly. Tehnologia trebuie umanizată a mai spus el, dar un acord universal asupra paradigmei etice a IA ar putea fi imposibil de obținut, pentru că în toată istoria umanității, oamenii nu au fost de acord cu reguli etice comune pentru viața lor.

Nu, nu și iarăși NU, Inteligența Artificială trebuie INTERZISĂ. Altfel va provoca o criză în comparație cu care isteria cu coronavirusul este o joacă de copii de grădiniță. Poate că prostimii îi trebuie inteligență artificială. A fost amăgită cu amanți artificiali ideali care mai fac și treabă în casă și cu sclave sexuale electronice care îndeplinesc orice dorință. Vectorul sexual și lenea sunt esențiale prostimii, în definitiv ce este altceva decât doar material de reproducție?!

Haide să vă mai spun una. A înebunit lumea! Am primit vreo două-trei emailuri cam cu același text. Un mare filosof și autor român ar fi spus că: ”Oamenii inteligenți nu mor de coronavirus!” Am luat mobilul, m-am uitat în agendă și l-am sunat pe filosof. Mi-am cerut scuze și l-am întrebat ce și cum. M-a înjurat frumos, politicos, mai că suna a laudă. Radule, te știam neam de boier, cu pretenții și IQ, cum să crezi că eu am spus așa ceva! M-am scuzat, încurcat și am închis. Totuși, oamenii inteligenți știu să respecte regulile de igienă și de carantină, am gândit eu. Dar cei imuni, ca mine și încă 10-20% din populația Europei? Bună întrebare!

Nu sunt spontan, nu știu să replic imediat, ceea ce este o dovadă de timiditate și prostie socială. Am mai primit câteva zeci de emailuri, cu usturoi, ceai verde, clorchină, manevrele Defender 2020, teorii ale conspirației, sau constipației, făcute de urmașii Direcției 5, etc etc. Așa că am de lucru, nu glumă!

Dar cred că o să văd ”Cireșarii”, nu am filmul văzut la timpul lui, eram plecat din țară, am văzut că este pe Youtube. Cu sentimentul clar și reconfortant că mâine este o nouă șansă, avem speranța unei alte zile!

