Vasile Dîncu, dezvăluiri din culisele echipei Steaua București. Ștabii din MAPN care se opun promovării în Superliga

Fostul ministru al Apărării, Vasile Dîncu, a declarat că a semnat un ordin care permite echipei de fotbal CSA Steaua București să promoveze în Liga I. El a mai spus că, din discuțiile interne cu diverse departamente din minister a tras concluzia că nu se dorește revenire în primul eșalon fotbalistic.

Vasile Dîncu a semnat un ordin de ministru, chiar în ziua în care a demisionat, care permite Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” să se poate asocia, cu avizul consultativ al Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, cu terţe persoane juridice, publice sau private, în vederea constituirii unei asociaţii fără scop patrimonial. Astfel se dorește ca echipa să poată participa la competiţii sportive.

„Eu am dat un ordin de ministru, care s-a întâmplat să fie promovat la final, dar eu l-am făcut mai demult. A fost promovat în ultima zi, dacă nu mă înşel, în Monitorul Oficial, care permite clubului Steaua să facă asociere cu entităţi private sau cu entităţi care sunt din zona ministerului, precum Romtehnica, și să creeze o societate care să aibă dreptul să participe la competiții. Astfel ar putea promova deoarece nu mai este un club departamental. există acel ordin și ei pot să facă aceste lucru”, a declarat Vasile Dîncu.

Cine se opune promovării echipei în Superliga

Fostul ministru a dezvăluit că, în timpul mandatului său, când a abordat acest subiect, s-a lovit de poziția „departamentelor din minister” care s-au opus promovării echipei Steaua Bucureşti în Superligă. Cei care s-au opus au fost de părere că echipa armatei nu ar trebui să promoveze, deoarece nu ar face performanță pe prima scenă a fotbalului românesc.

„Din păcate, nu am găsit o susţinere prea mare. Eu am dat un ordin mai devreme să se facă lucrurile dar nu am găsit un suport prea mare în minister în promovarea echipei şi asta m-a mirat foarte mult. Concluzia departamentelor din minister a fost că n-ar trebui să intre Steaua în Liga 1. Cel mai important argument era acela că o echipă care nu are şanse să facă performanţa cea mai înaltă nu poate să participe, nu există nici motivaţie”, a mai spus Vasile Dîncu, pentru Prima News.