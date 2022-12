Doliu în lumea fotbalului. S-a stins din viață un câștigător al Cupei Mondiale

Fostul fundaş al naţionalei de fotbal a Angliei, câştigător al Cupei Mondiale din 1966 cu reprezentativa de atunci, George Cohen, a murit la vârsta de 83 de ani, a anunţat vineri fostul său club Fulham, scrie AFP.

„Toată lumea de la Fulham este profund întristată să afle despre moartea unuia dintre cei mai mari jucători ai noştri, George Cohen”, a scris clubul londonez în semn de omagiu pe site-ul său.

Medalia primită de Cohen cu ocazia câștigării Cupei Mondiale din 1966, singura câștigată de Anglia în istoria sa, este expusă în incinta stadionului, iar clubul a cumpărat-o pentru 80.000 de lire sterline în 1998.

Everyone at Fulham Football Club is deeply saddened to learn of the passing of one of our greatest ever players – and gentlemen – George Cohen MBE.

— Fulham Football Club (@FulhamFC) December 23, 2022