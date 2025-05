Politica Blaga: PNL are nevoie de o reformă profundă. Critici pentru Antonescu







Vasile Blaga consideră că PNL necesită o reformă internă profundă, afirmând că partidul ar trebui să abandoneze metoda folosită în ultimii ani, prin care s-a adresat întregului spectru social din țară, „că nu îl poţi ocupa în întregime”.

Vasile Blaga: PNL trebuie să revină la valorile lui

Vasile Blaga a subliniat că PNL ar trebui să se întoarcă la valorile fundamentale care l-au consacrat și care i-au permis să rămână relevant pe scena politică românească atât de mult timp.

„În primul rând, Partidul Naţional Liberal trebuie să revină la valorile lui, cele care l-au consacrat şi care l-au făcut să reziste atât de mult pe scena politică românească. El trebuie să nu se sfiască să spună că este cu adevărat partidul oamenilor care cu forţa lor, prin munca lor, ajută la construcţia acestei ţări este partidul care îi reprezintă pe cei întreprinzători.

Noi nu putem să ne adresăm, cum am făcut-o în ultimii ani, întregului spectru social din ţara asta, că nu îl poţi ocupa în întregime, dar trebuie să fim cu adevărat partidul celor care înţeleg ce înseamnă prin noi înşine. De asemenea trebuie să înţelegem că valori precum familia, credinţa sunt extrem de importante pentru români”, a explicat Vasile Blaga.

Blaga îl vrea pe Ilie Bolojan în fruntea PNL

Întrebat dacă Ilie Bolojan se va întoarce la conducerea PNL, Blaga a declarat: „Indiscutabil, da, el a fost ales preşedinte interimar şi eu cred că va continua reforma internă în partid, pentru că şi PNL-ul are nevoie de o reformă profundă, internă”.

De asemena, Blaga a mai declarat că în aceste momente avem o tară fracturată, iar Bolojan, cât şi prin preşedintele interimar al partidului, Predoiu, că va pune umărul la reconstrucţia țării.

„Ţara va trebui să aibă o guvernare stabilă. Acum avem o Românie de-a dreptul fracturată după vot, între urbanul mare, urbanul mic şi rural, între românii din ţară şi cei din diasporă şi ar trebui cu toţii să dăm dovadă de maturitate politică, inclusiv cei care vor rămâne în opoziţie, că nu toţi vor putea guverna, astfel încât ţara să meargă pe direcţia bună.

PNL, în ceea ce îl priveşte, a declarat atât preşedintele interimar, domnul Ilie Bolojan, cât şi prin preşedintele interimar al partidului, domnul Predoiu, că va pune umărul la această reconstrucţie, nu se dă la o parte şi desigur, mi-aş dori şi cred că toată lumea şi-ar dori o guvernare stabilă la care să participe toate cele patru partide pro-occidentale”, a mai afirmat Vasile Blaga. Blaga a subliniat că votul dat duminică „arată că românilor le pasă de ţară”.

Vasile Blaga l-a criticat pe Crin Antonescu

Vasile Blaga a criticat comportamentul lui Crin Antonescu, afirmând că nu a înțeles reacțiile acestuia după ce nu a reușit să intre în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din acest an.

„Şi eu mi-aş fi dorit mult ca domnul Crin Antonescu să ajungă în finală, dar poporul a vrut altceva şi atunci totdeauna, hai să fim serioşi, alegătorul are dreptate. Totdeauna alegătorul are dreptate, de aceea nici eu nu am înţeles, îmi pare rău să o spun, declaraţiile domnului Antonescu din ultima săptămână, chiar nu le-am înţeles. Chiar dacă este supărat, nu este singurul om care a pierdut în ţara asta”, a punctat Blaga

Blaga sugerează că Antonescu a avut o contribuție asupra eșecului său: „Ar trebui să îşi recunoască înfrângerea, poate că şi domnia sa a contribuit la înfrângerea domniei sale, cum eu sunt absolut convins că şi domnul George Simion, în ultima săptămână, a făcut tot posibilul să nu iasă preşedinte, adică românii s-au mobilizat dar s-au mobilizat şi datorită greşelilor în lanţ făcute de domnul Simion şi poporul l-a şi taxat pe domnul Simion”.

Blaga: Mi-aş dori să fie o coaliţie cu toate cele patru partide pro-europene

Senatorul PNL Vasile Blaga consideră că PSD ar trebui să se alăture celorlalte partide pro-europene la guvernare, afirmând că „dacă PSD-ul ar rămâne în opoziţie şi ar sprijini un guvern minoritar, ar da senzaţia de şantaj”.

Întrebat dacă partidele pro-occidentale ar putea forma o coaliție în jurul lui Ilie Bolojan, Vasile Blaga a declarat: „Mi-aş dori să fie o coaliţie la care să participe toate cele patru partide pro-europene, chiar dacă acest lucru ar face ca să rămână în opoziţie doar AUR şi sateliţii lui. Dar e mai bine aşa, pentru că dacă PSD-ul ar rămâne în opoziţie şi ar sprijini un guvern minoritar, ar da senzaţia de şantaj”, a concluzionat Vasile Blaga luni, la digi24.ro